Sweet Home: 7 Sommerwunder – Am besten servieren Sie jetzt Kaltes Sommerhitze und laue Abende machen Lust auf frische, leichte Mahlzeiten, die schnell gemacht sind und jederzeit genossen werden können. Marianne Kohler Nizamuddin

Unter freiem Himmel

Stilvoll und freundlich: Ein gedeckter Tisch auf einer Dachterrasse. Tableware und Foto: Ferm Living

Im Sommer finden alle ihre kleinen Paradiese draussen. Wer kann, kreiert sich selbst eines auf dem Balkon oder im Garten, andere finden ihren Lieblingsplatz in der Natur oder bei Freunden auf der Dachterrasse. Um die schönen, freien Momente im Sommeralltag so richtig auszukosten, lohnt es sich, draussen zu essen. Und dabei sind momentan kalte Gerichte willkommen. Wichtig ist aber, dass Kaltes eher zimmerwarm und nicht aus dem Kühlschrank serviert wird. Das gilt eigentlich für alle Rezepte dieser Woche, ausser der Gazpacho, diese darf richtig gekühlt sein. Dekorieren Sie mit dem, was Sie haben, mit Küchenkräutern etwa, Zitronen oder einer Schale mit Gemüse. Lassen Sie sich auch von schöner, neuer Tableware inspirieren wie dieser hier von Ferm Living.