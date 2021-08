Den ganzen Tag Frühstück – Am Barfi gibts jetzt die erste Cornflakes-Bar der Schweiz Djaber Mesbahi ist voller Tatendrang für Neues: In seinem Candy Flakes mit über 100 Sorten verkauft der ehemalige DJ und Juniorentrainer des FC Black Stars vor allem Cornflakes aus den USA to go. Julia Gisi

Djaber Mesbahi will mit Candy Flakes einen Ort des Schwelgens schaffen, wo nicht alles so ernst genommen wird. Foto: Lucia Hunziker

Birchermüesli? Fehlanzeige! Am Kohlenberg 4 beim Barfüsserplatz regieren seit Samstag letzter Woche die süssesten und farbigsten aller Cornflakes: Froot Loops, Lucky Charms, Oreo O’s oder auch Reese’s Puffs. Die meisten dieser Flocken findet man sonst nur in den USA. Doch der Basler Djaber Mesbahi hat sie jetzt auch hierhergebracht, ins Candy Flakes, die erste Cornflakes-Bar der Schweiz.

Während die Adresse, die sich Candy Flakes mit einem Vintage-Shop teilt, von aussen ein wenig unscheinbar wirkt, offenbart sich einem im Innern fast schon eine visuelle Explosion: Um die hundert verschiedene Sorten Cornflakes stapeln sich an den in knalligem Pink gestrichenen Wänden in ihren ebenso knalligen Kartonschachteln. Bilder von berühmten amerikanischen Rappern sind überall angebracht, in ihren Armen halten sie ihre Lieblingssorte Cornflakes. Ab und an klingt auch einer ihrer Tracks aus den Lautsprechern.