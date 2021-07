Neue Corona-Umfrage - Am Anschlag, Geld weg, zurück zu Mama

Corona-Monitor – Am Anschlag, Geld weg, zurück zu Mama Die junge Generation kommt mit der Pandemie schlechter zurecht als die übrige Bevölkerung. Das zeigt eine neue Umfrage. Beni Gafner

Junge Frauen testen sich auf Covid-19. Die Befindlichkeit der jungen Generation erreichte vergangenen Frühling den Tiefpunkt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die junge Generation kam mit der Pandemie offenbar deutlich schlechter zurecht als die älteren Generationen. Das zeigt eine repräsentative Sotomo-Umfrage, die im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit zwischen März 2020 und Juli 2021 durchgeführt wurde. Als Datenbasis dienten mehrere Befragungen mit jeweils 25’000 bis 50’000 Personen ab 15 Jahren.

Entgangene Erfahrungen

Reisen, die Junge geplant hatten, fielen der Pandemie ebenso zum Opfer wie Austausch- und Ausbildungsaufenthalte im Ausland. Zwei Drittel der unter 30-Jährigen erachten entgangene Erfahrungen wie das Entdecken der Welt als unwiederbringlichen Verlust. Während 15- bis 19-Jährige befürchten, sie hätten wichtige Erfahrungen der Jugendjahre verpasst, sagen über 20-Jährige, ihnen seien berufliche Chancen entgangen. Junge Frauen und Männer zwischen 20 und 25 befänden sich inmitten parallel stattfindender Veränderungsprozesse, die lebensprägend seien, führt die Umfrage im Ergebnis aus. Gemeint sind damit Berufseinstieg, Ausbildung sowie die Abnabelung von Elternhaus und Kernfamilie. Solch zentrale Lebensbereiche, zu denen auch das Eingehen fester Partnerschaften und das Bilden eines stabilen Freundeskreises gehörten, seien von den Massnahmen zur Pandemie stark tangiert worden.

Geld spielt eine Rolle

Finanzielle Verhältnisse und die Wohnsituation hatten natürlich auch bei Jungen einen Einfluss auf die Befindlichkeit während der Zeit der verschiedenen Lockdown-Massnahmen. Selbstständige kamen demnach weniger gut zurecht als Angestellte sowie junge Menschen in Ausbildung. Jede zehnte Person Anfang zwanzig sei im letzten Jahr entweder nicht von zu Hause ausgezogen oder wieder dahin zurückgekehrt, heisst es in der Umfrage. Zudem wirkten sich das Alleinleben und auch das Zusammenleben mit anderen Personen, mit denen man keine Partnerschaft führt oder als Familie lebt, negativ auf das Zurechtkommen aus. Die Autoren der Studie halten fest: «Jungen, deren Ersparnisse im vergangenen Jahr gesunken sind, geht es deutlich schlechter als jenen, die ihr Gespartes halten oder vermehren konnten.»

Tiefpunkt im Frühling

Ein Drittel der jungen Gerenation habe im Frühling 2021 nach eigenen Angaben die persönliche Belastbarkeitsgrenze erreicht, was die Einschränkungen wegen Corona anbelangt. Seit den Lockerungen vom April gehe es allen wieder besser. Junge Menschen hätten in der Regel das aktivste Sozialleben aller Bevölkerungsgruppen. Die Kontakthäufigkeit sei im Frühling 2020 in allen Bevölkerungsgruppen zurückgegangen. Innerhalb der Gruppe der jungen Menschen sei das Niveau von vor der Pandemie dann aber am schnellsten wieder erreicht worden. Unterdurchschnittlich im Vergleich zur älteren Bevölkerung ist bei den Jüngeren das Vertrauen in Institutionen und Bundesrat. Für die Mehrheit der unter 35-Jährigen gingen verordnete Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und die Schliessungen von Restaurants, Geschäften und Dienstleistungen schlicht zu weit.

Massnahmen

Die Untersuchung besagt, junge Menschen seien während der Pandemiebewältigung meistens nicht im Fokus der politischen oder gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gestanden. Folglich sei es empfehlenswert, junge Menschen in Medienberichten oder durch Amtspersonen direkt mit entsprechenden Botschaften anzusprechen. Zielgruppenspezifische Kommunikation und Angebote sollten betonen, dass es sich beim Impfen um einen Akt der Solidarität handle.

