Strafgericht Baselland – Am Anfang stand immer der Alkohol Ein Angeklagter bestätigt sexuelle Handlungen, beharrt aber auf Einvernehmlichkeit. Thomas Gubler

Am Strafgericht in Muttenz ist ein 59-Jähriger angeklagt, eine Nachbarin zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Foto: Nicole Pont

Der Fall ist diffus. Und auch die Verhandlung vom Montag am Strafgericht in Muttenz vermochte nicht Klarheit darüber herzustellen, was sich tatsächlich zwischen dem heute 59-jährigen Angeklagten M. L. und dem mutmasslichen Opfer – einer alleinerziehenden Mutter – vor gut zwei Jahren zugetragen hat. Die beiden waren befreundete Nachbarn in einer Baselbieter Gemeinde. Sie suchte eine feste Beziehung, hatte offenbar ein Alkoholproblem und verlor nach exzessivem Trinken ihre Hemmungen. Der von seiner Familie getrennt lebende Angeklagte suchte dagegen laut eigenen Angaben keine Liebesbeziehung.

