Müsste man sich nicht langsam Sorgen machen? Also Sorgen darüber, wie man, wenn man alt ist, eigentlich leben bzw. wohnen will?

Aber jetzt mal konkret: Was für Möglichkeiten gibt es denn? Eine Alterswohnung? Die sind zwar meistens günstig, aber auch klein, und man ist nur von alten Leuten umgeben. Aber falls man krank ist oder gebrechlich, ist es praktisch, weil man die Spitex im Haus hat, glaube ich. Wenn man aber so eine Verdrängerin ist wie ich, will man natürlich davon nichts wissen. Trotzdem, ich würde eine nehmen, aber es gibt ja kaum welche.