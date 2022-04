Senioren auf Instagram – Alter Falter Sehr alt, sehr cool, sehr gefragt: Männer im Grossvateralter machen gerade Karriere als Model und Influencer. Viele werden von ihren Enkeln promotet. Silke Wichert

«Mir ist schon klar, dass ich nicht der Durchschnitts-90-Jährige bin»: Andrés García-Carro alias The Spanish King. Foto: Instagram/thespanishking_

Der frühere spanische König Juan Carlos, 84, teilte dem aktuellen spanischen König Felipe, also seinem Sohn, gerade per Brief mit, dass er vorerst nicht in die Heimat zurückkehren werde und lieber im Exil in Abu Dhabi bleibe. Majestät a.D. bevorzugt also mehr Sonne, weniger Gerede. Es gab da ja den einen oder anderen unschönen Vorwurf: Geldwäsche, Korruption, Steuerbetrug und eine Affäre mit einer Corinna. Die allgemeine Bestürzung über die Nachricht hielt sich in Grenzen.