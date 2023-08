Alte Hauptpost bald in neuem Glanz – Das zweite Leben eines alten Hauses In wenigen Wochen ist Baustart für den 30 Millionen Franken teuren Umbau der alten Basler Hauptpost. Am Donnerstag präsentierten Herzog & de Meuron die Pläne für den Umbau. Simon Erlanger

Architekt Pierre de Meuron (2. v. l.) und Projektleiter Wim Walschap (3. v. l.) von Herzog & de Meuron erläutern an einem Mediengespräch am Donnerstag, wie die alte Hauptpost in neuem Glanz erstrahlen soll. Foto: Kostas Maros

Hell, hoch, offen und geräumig; modern und doch der Geschichte verpflichtet: So wird sich die alte Basler Hauptpost nach dem Umbau durch Herzog & de Meuron präsentieren. Das Gebäude wurde 1853 an der Stelle des 1378 errichteten Kaufhauses an der Freien Strasse errichtet und 168 Jahre lang als Post genutzt.

Seit der Schliessung 2021 steht die alte Post weitgehend leer, abgesehen von Zwischennutzungen. Nun soll sie wieder zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs werden und frischen Wind in die Innenstadt bringen, hoffen Architekt Pierre de Meuron und Bauherr Frederick Widl, Leiter von Axa-Immobilien.

Die Sanierung soll An- und Umbauten der 60er- und 70er-Jahre entfernen und den Charakter des Gebäudes hervorheben. So wird hinter der ehemaligen Schalterhalle ein vor 50 Jahren eingebauter Betonkubus, welcher die Fernmeldetechnik der ehemaligen PTT beherbergte, entfernt und der einstige Innenhof in alter und lichtdurchfluteter Pracht wiederhergestellt. Der Rückbau des Kubus ermöglicht auch den Bau eines Dachhauses mit fantastischem Rundblick über die Dächer Basels.

Die alte Postschalterhalle wird geöffnet und von altem Ballast befreit. Es entsteht ein Saal wie in einem der Paläste in «Herr der Ringe». Visualisierung; Herzog & de Meuron

Das gesamte Erdgeschoss soll heller und nach allen Seiten offen werden. Die vor Jahrzehnten gekürzten Fenster erhalten wieder ihre originale Länge. Zudem soll aus dem verriegelten Durchgang zwischen Gerbergasse und Freier Strasse, der als Anlieferungsstelle für die Post diente, eine öffentliche Passage werden mit direktem Zugang zu den Läden im Erdgeschoss sowie zu den oberen Etagen. Gestaltet wird die alt-neue Passage mit gotischen Fassadenelementen, die seit dem Abriss des mittelalterlichen Vorgängerbaus im 19. Jahrhundert nicht sichtbar im Depot der Denkmalpflege gelagert waren.

Die Nutzung der alten Hauptpost soll gemischt sein, Läden und Cafés in den unteren Etagen, Büros in den oberen. Mieter gebe es noch keine, das Interesse sei aber jetzt schon gross.

Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

