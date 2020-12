Fällaktion abgeblasen – Alte Bäume am Tellplatz gerettet Die Regierung stoppt die von der Stadtgärtnerei geplante Fällung von elf Spitzahornbäumen am Tellplatz. Damit erfüllt sie die Forderung einer von 3500 Quartierbewohnern unterschriebenen Petition. Simon Erlanger

Die elf verbliebenen Spitzahornbäume auf dem Tellplatz im Gundeli werden nicht gefällt. Somit bleibt der Charme des von vier Cafés gesäumten Platzes erhalten. Foto: Kostas Maros

Aufatmen im Gundeldingerquartier: Die elf Spitzahornbäume am Tellplatz, die bis zu 60 Jahre alt sind und ursprünglich von der Stadtgärtnerei zur Fällung vorgesehen waren, dürfen weiterleben. Der urbane Charme des Platzes mit seinen vier Cafés und Restaurants, die im Sommer ihre Gäste unter dem Laubdach bedienen, bleibt erhalten.

Das hat die Basler Regierung an ihrer Sitzung am vergangenen Dienstag so entschieden. Vorerst gibt es also keine massenhafte Fällung. «Stattdessen werden die Bäume so lange stehen gelassen, wie es der individuelle Gesundheitszustand der Bäume erlaubt. Ersatz- und Verbesserungsmassnahmen werden erst vorgenommen, wenn jeweils alle Bäume derselben Rabatte aufgrund ihres Zustandes und des damit verbundenen Sicherheitsrisikos entfernt werden müssen», so die Regierung am 15. Dezember.