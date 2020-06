Porträtausstellung – Altbewährt, aber nicht old-style Die Achillessehne schmerzt, aber der Zeigefinger ist intakt: Statt Tricks in der Halfpipe zeigt Snowboard-Olympiasieger Iouri Podladtchikov als Fotokünstler Porträts von Besuchern der letztjährigen Art Basel. Andreas W. Schmid

Iouri Podladtchikov, Snowboarder und Künstler, an seiner Ausstellungseröffnung in der Galerie Simonett Baer. Foto: Kostas Maros

«Er ist kein Sportler mehr, er ist jetzt Künstler!», ruft Dino Simonett fast triumphierend durch den Ausstellungsraum in seinem Verlagshaus – als ob das eine das andere ausschliessen würde. Der Künstler, der hier seine Fotos zeigt, ist Iouri Podladtchikov. Bekannt geworden ist er als Sportler: 2014 zeichnete der Snowboarder kunstvolle Luftbilder in den Nachthimmel von Sotschi und holte im epischen Duell gegen US-Superstar Shaun White Olympiagold in der Halfpipe.