Einladung beim Botschafter Chinas – Alt-Bundesrat Ueli Maurer sorgt für Irritation Ohne jemanden zu informieren, hat sich der ehemalige Bundesrat Ueli Maurer im April zu einer Unterredung mit dem chinesischen Botschafter getroffen. Der frühere Finanzminister gebärde sich, als wäre er noch im Amt, sagen Kritiker – die Chinesen erklären sich. Beni Gafner

Am 12. April traf sich der chinesische Botschafter in der Schweiz, Wang Shihting, mit dem ehemaligen Schweizer Bundesrat Ueli Maurer in der chinesischen Botschaft in Bern. Foto: Chinesische Botschaft in der Schweiz

Der Zeitpunkt wirkt kaum zufällig: Am 2. Mai – exakt an dem Tag, an dem der Nationalrat eine Annäherung an Taiwan beschloss – machte die chinesische Botschaft in Bern auf ihrer Homepage einen pikanten Besuch publik. Alt-Bundesrat Ueli Maurer traf sich demnach am 12. April mit Botschafter Wang Shihting in dessen Residenz zu einer Unterredung. Zuerst berichtete am Donnerstag die Zeitung «Blick» darüber.



Die Fotografie mit Maurer und dem Botschafter sowie das Communiqué blieben am Donnerstag prominent auf der Startseite der chinesischen Botschaft platziert. Auf dem Foto ist Maurer zu sehen, wie er vor der Schweizer Fahne sitzt, sowie Wang Shihting vor der chinesischen Flagge – ein Bild, wie es bei jedem offiziellen Besuch einer Bundesrätin oder eines Bundesrats bei einem ausländischen Vertreter kaum weitere Beachtung fände. Doch im vorliegenden Fall ist das anders. Bundesrat Ueli Maurer tut zwar so, als wäre er noch im Amt –aber er ist es eben seit Ende des vergangenen Jahres nicht mehr.



Nachfragen in der Verwaltung und bei bundesratsnahen Kreisen ergaben, dass man da und dort die Nase rümpft über Maurers Gebaren. Ins Bild passe, dass Maurer mit Aktentasche in Bern herumspaziere und öfter auch den Bernerhof aufsuche, seinen ehemaligen Amtssitz, in dem seit Anfang Jahr FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter regiert.



Der Besuch, der in Verwaltung und Parlament als «irritierend» bezeichnet wird, wirft Fragen auf: Darf ein Alt-Bundesrat weiterhin solche Einladungen annehmen, wie es Ueli Maurer am 12. April tat? War Maurer in offizieller Mission unterwegs? Wie kam es dazu? Was besprachen der ehemalige SVP-Bundesrat und der Botschafter Chinas?

«Es handelte sich um einen privaten Besuch von Alt-Bundesrat Ueli Maurer.» André Simonazzi, Vizekanzler und Bundesratssprecher

All diese Fragen blieben trotz wiederholter Anfrage bei den direkt Beteiligten am Donnerstag unbeantwortet. Ueli Maurer rief nicht zurück. Und die Botschaft Chinas reagierte am Abend nur mit einem grundsätzlich gehaltenen Statement.



Und so blieb es am Vizekanzler und Bundesratssprecher André Simonazzi, den Besuch Maurers einzuordnen. «Es handelte sich um einen privaten Besuch von Alt-Bundesrat Ueli Maurer», stellte Simonazzi auf Anfrage dieser Zeitung klar. Der Besuch sei nicht im Namen des Bundesrates oder der Schweiz erfolgt, da vom Bundesrat kein entsprechendes Mandat erteilt worden sei. Auch die zuständige Abteilung im Aussendepartement war über das Treffen nicht informiert, geht aus der Antwort Simonazzis hervor.



Ueli Maurer unternahm also einen Sololauf, von dem er wohl annahm, dass er nie publik wird. Dies schätzen jedenfalls Verwaltungsangestellte und Parlamentsmitglieder so ein, die nicht offiziell Stellung nehmen wollen oder dürfen. Alt-Bundesrätinnen und Alt-Bundesräte können Einladungen annehmen, wenn sie wollen. Das sagen jedenfalls die ehemalige Aussenministerin Micheline Calmy-Rey (SP) und Alt-Bundesrat Pascal Couchepin im «Blick». Es sei nicht ungewöhnlich, dass sich ein Alt-Bundesrat kurz nach seinem Rücktritt weiterhin auf politischem Parkett bewege.

Aussenpolitiker in Bern bewerten das Treffen unterschiedlich

Solche Treffen seien auch nicht verboten, sagt Pascal Couchepin. Er selbst pflege auch Kontakte zu Vertretungen, die er aus seiner Zeit aus der Landesregierung kenne. «Maurer ist bekannt für gute Beziehungen zu China.» Darum entspreche die Nachricht des Besuches für ihn keiner Überraschung.



Aussenpolitiker waren sich gestern im Bundeshaus uneins über das Verhalten Maurers. Das gehe gar nicht, fand SP-Nationalrat Fabian Molina. Niemand habe Alt-Bundesräten einen Maulkorb zu verpassen, meint demgegenüber SVP-Aussenpolitiker Roland Büchel. Für ausländische Repräsentanten sei es manchmal schwierig, zu verstehen, wie die politische Schweiz funktioniere. «Erklären, wie politische Entscheide zustande kommen, was sie bewirken und was sie bedeuten, kann auch Aufgabe von Aussenpolitikern oder ehemaligen Bundesräten sein», sagt Büchel.



Doch auch in der SVP-Fraktion gibt es Kritiker, die das Verhalten Maurers als «unklug» bezeichnen. Der Verdacht, Maurer habe sich für Propagandazwecke instrumentalisieren lassen, ist in diesen Kreisen jedenfalls deutlich zu vernehmen.

Foto gezielt für PR-Zwecke genutzt

Für Alt-Botschafter Paul Widmer ist klar: «Die Botschaft hat das Foto gezielt für PR-Zwecke genutzt.» Der offizielle Charakter, die Mitteilung dazu mehr als zwei Wochen später und die Tatsache, dass Ueli Maurer in der Nachricht als Bundesrat und nicht als Alt-Bundesrat bezeichnet wird, deuten laut Widmer darauf hin. Das sagte Widmer zu «20 Minuten».



Mit Nachfragen konfrontiert wurde am Donnerstag auch die Botschaft Chinas in Bern. Diese reagierte am Abend, ohne konkret auf Fragen einzugehen. Chinas Botschafter in der Schweiz pflege normale Kontakte und Freundschaften mit amtierenden und pensionierten Mitgliedern der Regierung, aber auch mit Geschäftsleuten und Leuten aus der normalen Bevölkerung. Diese Kontakte hätten auch nach einer Pensionierung Bestand.



Diese Praxis entspreche den diplomatischen Normen und dem Protokoll. Man sei überzeugt, dass

die Schweizer Botschafterinnen und Botschafter im Ausland genau dasselbe täten wie sie, heisst es in der Stellungnahme. Normal sei auch, dass in einer Botschaft Fahnen hingen. Um die Freundschaft zwischen China und der Schweiz zu zeigen, stehe im Empfangsraum die eigene Fahne sowie jene des Gastgeberlandes Schweiz. Das Treffen von Botschafter Wang Shihting und Ueli Mauer sei ganz normal gewesen. Man hoffe, dass die Medien dieses nicht überinterpretierten.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.