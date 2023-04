Tiktok droht Verbot in den USA – «Als würden sie etwas verbieten wollen, das sie nicht kontrollieren können» Ein Aus für die Videoplattform träfe nicht nur mitteilungsbedürftige Teenager, sondern auch unzählige Kleinunternehmer – vom Fitnessstudiobesitzer bis zur Katzenpflegerin. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Forrest Jung sitzt vor seinem Fitnessstudio in Hermosa Beach, Kalifornien, völlig durchgeschwitzt. Es ist heiss, knapp 30 Grad, in ein paar Minuten ist man von hier zu Fuss am Pazifik. Jung hat gerade für seine 233’000 Abonnenten bei Tiktok ein neues Video gedreht, und das fordert ihn meist bis zur Erschöpfung.