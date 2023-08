Rugby-Schiedsrichterin aus Basel – Als Schiedsrichterin im Sport der Gentlemen Schweizweit gibt es nur drei Rugby-Schiedsrichterinnen, die auf professioneller Ebene pfeifen. Hannah Kendall (29) ist eine davon. Ihr Hobby verlangt viel; sowohl auf als auch neben dem Platz.

Hannah Kendall arbitriert Spiele in der Schweiz und im Ausland. Foto: Dominik Plüss

Hannah Kendall ist eine echte Vollblutsportlerin: «Rugby ist meine Leidenschaft, seit ich ein Kind war.» Ob als Spielerin, als Coach oder als Schiedsrichterin, sie hat den englischen Sport schon von allen Seiten erlebt. Aber ein Zufall ist das nicht.

Kendalls Vater, selbst ein leidenschaftlicher Rugbyspieler, führte sie als 14-Jährige ein und gab ihr damals die ersten Lektionen. Es brauchte nicht lange, bis der Funken übergesprungen war; Kendall begann kurz darauf ihre Karriere bei den Basler «Birds». Und bei ebendiesem Verein ist sie heute auch als Fitnesscoach tätig.

In den folgenden Jahren nahm sie immer wieder an sogenannten Development-Turnieren teil, die dafür gedacht sind, dass junge Spielerinnen Erfahrungen sammeln können. Gepfiffen werden die Partien dabei ebenfalls von jungen Spielerinnen in Begleitung eines ausgebildeten Schiedsrichters. Als sich Kendall vor rund sechs Jahren die Möglichkeit bot, ein solches Turnier zu pfeifen, ergriff sie die Chance: Sie sprang als Schiedsrichterin ein und lieferte ab.

Nach dem gelungenen Debüt empfahlen ihr gleich mehrere Kolleginnen, mit dem Arbitrieren weiterzufahren und einen ersten Kurs zu absolvieren. Danach ging es schnell und stetig aufwärts: Mittlerweile pfeift Kendall in der Nationalliga A und reist für verschiedene internationale Turniere ins Ausland.

Auch Kendall passieren Fehler

Was man denn brauche, um es als Schiedsrichterin so weit zu schaffen? «Ruhe, Objektivität und Autorität», sagt Kendall. Selbst im Rugby, bekanntlich dem Sport der Gentlemen, kommt es nämlich immer wieder zu Uneinigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Schiedsrichtern.

Für Kendall, die Frauen- und Männer-Partien pfeift, ist klar: Bei Männern kommt es häufiger zu Reklamationen und Wortgefechten mit den Unparteiischen. «Ausraster kommen ab und zu vor. Wenn so etwas passiert, sage ich dem betroffenen Spieler aber einfach: Hey, das geht nicht, mit mir so zu reden. Dann ist es meistens okay», erklärt Kendall.

Aber klar, selbst den routiniertesten Schiedsrichterinnen passieren Fehler. Auch Kendall gibt zu, schon den einen oder anderen Pfiff im Nachhinein bereut zu haben. In solchen Situationen heisst es dann: nach dem Spiel die betroffene Mannschaft aufsuchen und sich bei Coach und Spielern entschuldigen. Wie viel Verständnis da zurückkommt, kann stark variieren. Laut Kendall auch gerade, wenn es sich bei der Zuständigen um eine weibliche Person handelt: «Die haben dann manchmal das Gefühl, du hast den Fehler gemacht, weil du eine Frau bist.» Man spürt: Das Konzept der Schiedsrichterin ist im Schweizer Männer-Rugby noch nicht ganz angekommen.

Und dennoch: Geschlechterbezogene Schwierigkeiten hat Kendall beim Einstieg in die Schiedsrichterszene kaum gehabt. Dies sei alles andere als selbstverständlich. So erzählt sie von einer Kollegin, die ähnliche Pläne hatte, das Hobby jedoch nach einem halben Jahr wieder aufgab. Der Grund: «Sie wurde einfach so viel kritisiert, es war echt miserabel für sie.»

Das ist kein Einzelfall. «Es gibt immer wieder Trainer, die ihrem Ärger Luft verschaffen, wenn man als Schiedsrichterin einen Fehler macht. Ich kann das so annehmen, kann zuhören und komme irgendwie damit klar. Ich weiss aber, dass das bei einigen Frauen anders ist.»

Gutes Umfeld ist wichtig

Den reibungslosen Einstieg habe sie nicht zuletzt ihrem Vater zu verdanken. Als Schiedsrichtercoach bot er ihr auf sowie neben dem Platz Unterstützung an. Ausserdem hatte er sich zu dem Zeitpunkt bereits schweizweit einen Namen als Spieler gemacht und sich Anerkennung verschafft. So ist sich Kendall bewusst: «Wenn sie wissen, dass ich seine Tochter bin, werden sie sowieso nichts sagen.» Neben ihrem Vater standen ihr aber auch der damalige Partner und verschiedene Schiedsrichterkollegen zur Seite, welche ihr zu ihrem Ein- und Aufstieg verhalfen.

Kendalls Tipp an junge Frauen, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten, aber mit Vorurteilen zu kämpfen haben, lautet also: zu Beginn der Karriere so schnell wie möglich ein Beziehungsnetzwerk aufbauen. Ob Familie, Freunde oder Partner: Gerade bei Hobbys, die mental und emotional stark beanspruchen, ist es wichtig, Leute um sich zu haben, die einen aufbauen und Unterstützung bieten.

Wie weit man mit dem richtigen Beistand kommen kann, lässt sich schliesslich anhand der Geschichte Hannah Kendalls beweisen.



Fehler gefunden?Jetzt melden.