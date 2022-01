Darf ein Politiker Journalist sein? – Als Regierungsrat abgewählt, jetzt moderiert er eine Politsendung Der frühere Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) schliesst ein politisches Comeback nicht aus. Beisst sich das mit seinem neuen Job als Medienschaffender? Nein, sagt er. Alessandra Paone

29. November 2020, Tag der Abwahl: Baschi Dürr steht Rede und Antwort. Foto: Nicole Pont

Kamera läuft! Baschi Dürr lächelt und sagt in breitem Baseldeutsch: «Gueten Oobe, myni Damen und Herre – mir keme grad zum erschte Thema: D Kärnkraft isch zrugg.» Es ist der erste Auftritt des früheren Basler Regierungsrats als Moderator des «Sonntags-Talk» beim Regionalsender Telebasel. Die halbe Stadt verfolgt am zweiten Sonntag im neuen Jahr gespannt, wie Dürr seine neue Aufgabe meistert. Seine Gäste sind sein ehemaliger Regierungsratskollege Conradin Cramer, Alt-Ständerätin Anita Fetz und «Nebelspalter»-Chefredaktor Markus Somm. Entspannt führt er durch die Sendung, bei der es um Atomkraft, Primaten und die Basler Fasnacht geht. Dürr, so hat man den Eindruck, fühlt sich wohl in seiner Rolle. Er ist vorbereitet und eloquent.