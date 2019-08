Als Naturheilpraktiker Menschen gesund halten

Von Anfang an praxisorientiert

Bereits während der Ausbildung sammeln die Studierenden im schulinternen Ambulatorium praktische Erfahrungen. Unter Supervision eines Fachdozenten wenden sie ihre theoretischen Kenntnisse an realen Patienten an und festigen so ihre Kompetenzen. Nach Abschluss der Ausbildung arbeiten die Naturheilpraktiker in eigener Praxis oder zusammen mit andern Gesundheitsfachleuten in einer Gemeinschaftspraxis. Sie können ihre Leistungen über die Zusatzversicherungen der Krankenkassen abrechnen und erhalten mit der Eidgenössischen Höheren Fachprüfung ein schweizweit gültiges Diplom.

Individuelle Beratung und massgeschneiderter Studienplan

Die Bildungsberaterin der HWS Akademie für Naturheilkunde entwickelt mit jedem Studierenden einen persönlichen Studienplan, der berufliche und familiäre Anforderungen mitberücksichtigt. Durch den modularen Ausbildungsaufbau sind Studienvarianten in Vollzeit oder Teilzeit mit vielfältigen Kombinationen möglich. Auch während des Studiums bietet die Bildungsberaterin Unterstützung bei allen Fragen zum Ausbildungsaufbau an. Nach Studienabschluss kann eine rückwirkende finanzielle Unterstützung beim Bund beantragt werden.