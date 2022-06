Elvis-Film im Kino – Als Musiker wild, als Mensch devot «Elvis» von Baz Luhrmann reduziert Elvis Presley zur Kitschfigur. Weit aufschlussreicher ist eine neuere Biografie über seinen Manager Tom Parker – und darüber, wie dieser seinen Mandanten kontrollierte und ausbeutete.

Jean-Martin Büttner

Elvis (Austin Butler) mit seinem manipulativen Manager Tom Parker (Tom Hanks). Bild: PD

Noch ein Elvis-Film? Bitte nicht, möchte man sagen. Es gibt schon so viele Dokumentationen, gefilmte Livekonzerte, Biopics, Bücher, CDs, Platten und Devotionalien aller Art. Elvis Presley hat über eine Milliarde Platten verkauft, das ist ein Weltrekord. Und nur das Weisse Haus wird in den USA häufiger besucht als Graceland, seine geschmacklos eingerichtete, erstaunlich kleine und schäbig wirkende Villa in einem heruntergekommenen Stadtteil von Memphis.