Mindestanforderungen an Masken – Als modisches Accessoire: Schöne Schweizer Masken Die Schweiz gewöhnt sich an ein Stück Stoff vor dem Mund. Die Textilindustrie will daran teilhaben, indem sie die Maske als Mode definiert. Konrad Staehelin

Prototyp einer Baumwoll-Community-Maske von Forster Rohner: Eine Arbeiterin überwacht die Stickmaschine. Foto: Urs Jaudas

Je mehr Masken in der Schweiz verfügbar sind, desto wärmer wird der Bund mit ihnen. Oder umgekehrt. Der Wirkungszusammenhang ist hier nicht ganz klar. So oder so wird jede Woche deutlicher: Solange es keine Impfung gegen das Coronavirus gibt, wird die Maske Teil des öffentlichen Lebens sein. Seit Mittwoch gilt zumindest für Pendler, die den Abstand von zwei Metern nicht einhalten können, eine Trageempfehlung.