Kolumne Christoph Eymann – Als man sich noch gegenseitig die Flugblätter klaute Instagram statt Standaktion, individuelle Kampagne statt Parteiwerbung: BaZ-Kolumnist Christoph Eymann über Wahlkampfstrategien einst und heute. Christoph Eymann

Wahlkampf ganz klassisch: Regierungsrat Christoph Eymann beim Verteilen von Wahlkampfmaterial in Briefkästen am Nadelberg. Foto: Kostas Maros

Im reifen Alter verfügen Menschen, die lange politisch tätig sind, über reiche Erfahrung mit Wahlkämpfen. Interessant ist die Entwicklung der Methoden, die Wählerschaft von eigenen Vorzügen und denjenigen der Partei zu überzeugen. Früher machten nur die Parteien auf ihre Grossratskandidaturen aufmerksam, es gab kaum individuelle Werbung. Eine der ersten persönlichen Kampagnen fand Beachtung: «Der Grosse Rat braucht eine Krankenschwester» – so etwa lautete die neuartige Wahlaufforderung. In der Folge priesen immer mehr Kandidierende ihre Vorzüge selber an – nicht immer bescheiden.

Elektronische Medien mit Werbung gab es früher nicht. Flugblätter, Inserate und Plakate trugen die Botschaften zum Publikum. Nicht nur über Inhalte wurde diskutiert, auch Fotos konnten zum Stadtgespräch werden. So regten sich 1967 einige auf, weil sich Ständeratskandidat Alfons Burckhardt auf dem Plakat mit hochgestelltem Regenmantelkragen zeigte.

Standaktionen boten Möglichkeiten, in Kontakt mit Wählern zu kommen. Treue Parteimitglieder brachten den Stand und das Werbematerial; vorher musste eine Allmendbewilligung eingeholt werden. Mehr oder weniger originelle und nützliche Werbegeschenklein sollten die Bereitschaft zur Entgegennahme des schriftlichen Werbematerials erhöhen. Es gab frustrierende Erfahrungen. Am Barfüsserplatz antworten viele, sie seien nicht von hier. Die missbilligenden Reaktionen nahm man stoisch entgegen. Beliebt wurden Verteilaktionen von Werbeprospekten. Die besonders motivierten Freiwilligen, die nachts möglichst alle Briefkästen füllten, nahmen oft das bereits verteilte Werbematerial anderer Parteien aus den Briefkästen heraus – unanständig. Unanständig war auch das Verhalten eines Mitglieds der damaligen POB (Progressive Organisationen Basel); er oder sie legte etwa 100 POB-Flugblätter in meinen Briefkasten. Das musste gerächt werden. Rasch organisierten ein paar Kollegen einen noblen alten Bentley. In der dicht bevölkerten Innenstadt verteilten wir aus den Autofenstern der Nobelkarosse diese 100 ungewollt erhaltenen linken Pamphlete; die Empfänger waren entsetzt.

Wählerinnen und Wähler sollen selber bestimmen, welche Informationen sie haben möchten.

Kreativität ist auch bei politischer Kommunikation gefragt. Bei Medienanlässen versuchten die Parteien, sich mit originellen Ideen zu übertreffen. So lud eine Partei die Medienschaffenden auf ein Rheinschiff ein, die Fahrt dauerte Stunden, es gab kein Entrinnen. Die Berichterstattung erfolgte danach korrekt, aber arg unterkühlt. Man lernte daraus; eine Tramfahrt, die eine andere Partei den Journalisten zumutete, bot immerhin diverse Ausstiegsmöglichkeiten.

Einzelne Medien und Parteien organisierten Podiumsdiskussionen. Im Laufe der Jahre schwand das Interesse daran. Sehr professionell leitete in den Anfangszeiten von Radio Basilisk der legendäre und bestinformierte Urs Hobi Streitgespräche im kleinen Kreis im Keller des Medienhauses. Aktuell gibt es nur noch eine bedeutende Diskussionsplattform, die gut besucht wird: die des «Regionaljournals Basel», die stets ausgezeichnet moderiert wird.

Heute erfolgt Wahlwerbung anders. In den Social Media teilt man nicht nur Ferienerlebnisse, man kann auch eigene Vorzüge schildern und verbreiten. Leidtragende sind Zeitungen und etablierte Onlineplattformen, denen Aufträge entgehen. Man darf als Politiker nicht das Zeitungssterben beklagen und gleichzeitig den Printbereich für Wahlpropaganda unberücksichtigt lassen. Auch ungute Entwicklungen gibt es: die Wahl-Telefonkampagne der SP passt nicht zur Motion von SP Alt-Ständerätin Anita Fetz: «Stopp dem Telefonterror. Allgemeines Verbot von Werbeanrufen auf Mobiltelefone». Viele ärgern sich über Fragen zum Wahlverhalten wie über aggressive Reaktionen der SP-Anrufer. Ähnlich aufdringlich sind Haustürbesuche, wie sie Sektionen der FDP pflegen. Nicht alle schätzen unangemeldeten Besuch am Feierabend. Wählerinnen und Wähler sollen selber bestimmen, welche Informationen sie haben möchten, und nicht zum zufällig ausgewählten Objekt einer Telefonwerbung oder eines Hausbesuchs werden.