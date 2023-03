Ehemaliges Basler Heimkind – Als Kind war er ganz allein, heute ist sein Leben eine Erfolgsgeschichte Gael Plo durfte gerade den Basler Sozialpreis entgegennehmen, weitere Auszeichnungen stehen an. Der 23-Jährige engagiert sich für junge Menschen, die eine ähnlich schwierige Geschichte haben wie er selber. Nina Jecker

Gael Plo: «Es tut mir enorm gut, wenn ich für einen anderen Menschen die Situation verbessern kann.» Foto: Kostas Maros

«Ich bin sprachlos!» – so freute sich Gael Plo in den sozialen Medien über den Basler Sozialpreis, der am Dienstag dem Verein Care Leaver Netzwerk Basel verliehen wurde. Der Verein setzt sich für sogenannte Careleaver ein, das sind junge Erwachsene, die ihre Kindheit und Jugend in einem Heim verbracht haben. Plo ist seit der Gründung vor rund fünf Jahren auf kantonaler und nationaler Ebene aktiv dabei. Er unterstützt als Mentor junge Menschen, die nach dem Austritt aus der staatlichen Obhut niemanden mehr haben, der sich um sie kümmert.