Angriff auf die Schweiz – Als in Schaffhausen die Bomben fielen Vor genau 78 Jahren forderte ein US-Luftangriff in Schaffhausen 40 Todesopfer. Ein neues Buch gibt Erinnerungen noch lebender Zeitzeugen wieder. Sie wirken erschreckend aktuell. Fabian Renz

Rauchwolken über Schaffhausen nach dem US-Luftangriff am 1. April 1944. Foto: Keystone

Man könnte es einen Glücksfall nennen, wären die Geschehnisse nicht tragisch. Als der Schaffhauser Historiker Matthias Wipf im Jahr 2020 sein Buchprojekt startete, sprach noch niemand über einen russischen Grossangriff auf die Ukraine. Wipf nahm Kontakt auf mit älteren Schaffhauserinnen und Schaffhausern, denen die Bombardierung ihrer Stadt durch die US-Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg noch in Erinnerung war. Ihre Berichte, wie sie den Angriff erlebt hatten, bündelte Wipf während der folgenden zwei Jahre in Buchform. Vor wenigen Wochen, am 22. Februar, erschien die Publikation. Zwei Tage später fiel Russlands Herrscher Wladimir Putin mit seiner Militärmaschinerie in der Ukraine ein. Der Krieg ist zurück in Europa – und die Erzählungen der Überlebenden aus Schaffhausen wirken mit einem Mal erschreckend aktuell.