Basler schreibt Brauerei-Guide – «Als ich mein erstes Bier trinken durfte, gab es vier Biersorten in der Schweiz» Beat Aellen war über dreissig Jahre Lehrer in Basel, bevor er sich zum Biersommelier ausbilden liess. Heute gehört er zu den grossen Kennern der Bierszene. Mit seinem neuen Brauereiführer kann man selbst zum Degusteur werden. Julia Gisi

Beat Aellen stellt für seine Kunden regelmässig seltene Biere aus der Region zusammen. Foto: Nicole Pont

«Bier auf Wein, das lass sein – Wein auf Bier, das rat ich dir». So mancher dürfte sich dank dieser Redewendung seine Getränkewahl beim Apéro auch schon ganz genau überlegt haben, aus Furcht vor einem bösen, verkaterten Erwachen am nächsten Morgen. Dabei wäre das gar nicht nötig. «Denn die Redewendung hat überhaupt nichts mit der Bekömmlichkeit der einzelnen Getränke zu tun», sagt Beat Aellen. «Vielmehr geht es um den sozialen Status, der mit Wein oder Bier in Verbindung gebracht wird.» So habe das Bier lange als Getränk der Unterschicht gegolten – jene hingegen, die es gesellschaftlich «geschafft» hatten, tranken Wein. «Der Ausdruck warnt also eher vor dem sozialen Abstieg als vor einem Kater.»