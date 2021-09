Presseschau zur Art – Als hätten die Kardashians in Basel ein Klassentreffen Die Welt blickt in diesen Tagen auf unsere kleine, alte Stadt am Rheinknie. Die Art machts möglich. Und es ist ganz interessant, wie wir da wahrgenommen werden. Markus Wüest

Wortspielerei von Bruce Nauman. Anstandshalber verzichten wir hier auf eine Übersetzung… Foto: Georgios Kefalas/Keystone-sda.ch

Was berichten eigentlich all die Medien aus aller Welt über die Art? Wie ist der Tenor über die wieder leibhaftig auferstandene Kunstmesse? Ein Blick in den Blätterwald lohnt sich. Fangen wir östlich von uns an, an der Donau: Der «Wiener Kurier» hat sich bereits am Dienstag – wie die meisten Medien – unter die VIP-Besucherinnen und -Besucher gemischt, denen schon vor dem breiten Publikum eine exklusive Sicht auf die teils extrem teure Kunst gewährt wurde. Wobei es, nur so nebenbei, erstaunlich ist, wie viele Very Important Persons es mittlerweile gibt.