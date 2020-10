Tschans Panoptikum – Als Grossmutter eine Strasse bauen wollte Der Volksglaube war ihr noch näher als der Katholizismus: Ein besonders nahes Verhältnis hatte Mamama

zum heiligen Antonius und zu drei wunderlichen Eremitinnen. Patrick Tschan

Gebete waren Teil ihres Alltags, und Wallfahrten markierte sie rot im Heiligenkalender. (Symbolbild) Foto: James Coleman

Meine Grossmutter, Mamama genannt, einem bis ins 15. Jahrhundert nachweisbaren alten Allschwiler Geschlecht entstammend, Tochter des legendären «Bäscheli Hans», war ein tiefgläubiger Mensch.

Einerseits war sie eine stramme Katholikin, für die der sonntägliche Kirchgang Naturgesetz war; jede Mahlzeit wurde mit einem Gebet eröffnet, Stossgebete waren ins Tagwerk eingeflochten, und der Besuch von Jahrzeitmessen war eine kollektive Pflicht, um sündige Seelen aus dem Fegefeuer zu holen.

Andererseits pflegte sie einen fest verwurzelten Volksglauben, der den Heiligen und ihren Kräften in schwierigen Situationen mehr zutraute als deren übergeordneter Dreifaltigkeit. Ein nahezu intimes Verhältnis unterhielt sie zum heiligen Antonius, der ihr zuverlässig aus jeder Verlegenheit half: Verlegte Gegenstände kehrten für einen Schtutz umgehend zurück, auch an abgelegenen Orten schickte er für zwei Schtutz zuverlässig ein Taxi vorbei, und für 20 Schtutz – Studententarif – sorgte er auf Befehl Mamamas dafür, dass ihr Enkel den horrend wertvollen Schlüssel zu den Videoräumen des Deutschen Seminars wiederfand.

Wallfahrten zu den Wunderstätten der Region wie Mariastein, wo die Heilige Muttergottes einen Hirtenbuben beim Sturz von der Klippe einer Felswand aufgefangen hatte, oder nach Geisingen im Schwarzwald zur Statue des «Geschossenen Jesus», dem im Dreissigjährigen Krieg ein Schwede in den Kopf geschossen hatte und seither Wunder und Heilungen an der Tagesordnung sind, waren rot markierte Eintragungen im Heiligenkalender, der über dem UKW-Empfänger hing.

Drei wunderliche Jungfrauen

So auch eine Fahrt mit meiner Mutter ins Elsass zu den «Trois vierges» von Wentzwiller. Die Legende will es, dass die drei zukünftigen Eremitinnen – Einbeth, Wilbeth und Worbeth – bei der Pilgerfahrt der heiligen Ursula und ihren 11’000 Jungfrauen im 4. Jh. von Köln nach Rom, bis Basel auf Schiffen mitfuhren.

Hier gaben sie mit ihrem frommen Leben in der Abgeschiedenheit des Wentzwiller Waldes ein christliches Vorbild für die lokale Bevölkerung. Sie trotzten Wind und Wetter, schlugen Wölfe, Wildschweine und Bären mit dem Kreuz in die Flucht und versorgten Kranke und Gebrechliche. Doch irgendein Halunke ermordete sie eines Tages hinterrücks. Die drei Frauen wurden an dem von ihnen gewählten Ort bestattet, Wunder geschahen, und schon bald wurden die Gräber im Wald zur Wallfahrtsstätte, von deren Besuch man sich Heilung bei Gehbehinderungen und Zahnschmerzen versprach.

Im 19. Jh. wollte ein Pfarrer dem Aberglauben den Garaus machen. Die Gräber wurden geöffnet, der Waldboden gab tatsächlich drei Skelette frei, die, wie es sich gehört, umgehend in die geweihte Erde des örtlichen Friedhofs überführt wurden. Doch nun begann es zu regnen, sintflutartig und so lange, bis die drei Eremitinnen wieder an ihrem alten Platz im Wald lagen.

Auch beim Besuch von Mamama mit ihrer Familie bei den drei wundertätigen Jungfrauen goss es aus Kübeln. Der Feldweg zum Grab war knöcheltiefer Schlamm und ihr unpässliches Schuhwerk zum Fortschmeissen, als sie den Ort erreichten. Vom Wunderzauber der Jungfrauen erfasst und das eigene Seelenheil im Hinterkopf, sprach Mamama zu den dreien: «So kann das nicht weitergehen. Ich baue euch eine anständige Strasse!» Noch am gleichen Abend rief sie den Maire von Wentzwiller an und beschied ihm, dass der Feldweg zu den drei Heiligen wegmüsse und sie an dessen Statt, auf ihre Kosten notabene, eine Strasse bauen würde.

Leider litt Mamama zu dieser Zeit bereits unter heftigen Depressionen. War sie unten, setzte sie sich bei Gewittern in den Dachstock und bat Antonius, ein Blitz möge sie erlösen. War sie im Hoch, plante sie Vorhaben, die ihre Kräfte und finanziellen Möglichkeiten weit überstiegen. So auch die geteerte Strasse zu den «Trois vierges».

Eine Familienangehörige erklärte anderntags dem Maire die Situation, der nach dem Telefonat seine Träume von der hunderttausendfach besuchten Pilgerstätte und dem damit einhergehenden Aufschwung und internationalen Ruhm Wentzwillers schweren Herzens begraben musste.