Stadtjäger – Als «d’Kunsti» in der Schweiz die grösste ihrer Art war In einem Wald verwitternde Tribünenfundamente erinnern an die Glanzzeiten der Kunsteisbahn Margarethen. Dominik Heitz

Mit Büschen, Bäumen und Efeu hat sich die Natur die Stehtribüne auf der Südseite der Kunsteisbahn Margarethen zurückerobert. Foto: Dominik Heitz

Wie schmale, verwitterte Treppen liegen sie in regelmässigen Abständen am Hang. Doch die aus Beton gefertigten Elemente entpuppen sich als Überreste einer Stehtribüne, die sich an der rückwärtigen Seite der Kunsteisbahn Margarethen befinden.

Entstanden ist die nicht überdachte Tribüne in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre zusammen mit dem Bau der Kunsteisbahn Margarethen – damals mit ihren 6000 Quadratmetern Eisfläche die grösste Kunsteisbahn der Schweiz.

Am 11. Februar 1934 um neun Uhr öffnete sie ihre Pforten. Anderntags hiess es in den «Basler Nachrichten», es hätten sich am Eröffnungstag «wie erwartet auch gleich die ‹Qualitätsläufer›» eingestellt. «Eine gute Lautsprecheranlage sorgte für Begleitmusik für Paare, die sich im Eistanz produzieren wollten.» Die erste Vollsaison begann fulminant: Über 230’000 Besucherinnen und Besucher kamen zum Eislaufen.