Ukrainischer Botschafter in Berlin – Als Diplomat eine einzige Zumutung Andrij Melnik fordert Deutschland rabiat zu mehr Unterstützung auf. Mit seinen Anklagen erntet er viel Applaus im Publikum – und Empörung in der Politik. Dominique Eigenmann aus Berlin

Die Not hat ihn bissig, verletzlich und verletzend gemacht: Andrij Melnik, seit 2014 ukrainischer Botschafter in Deutschland. Foto: PD

Er finde diesen Botschafter «mittlerweile unerträglich», schrieb der sozialdemokratische Staatssekretär Sören Bartol kürzlich auf Twitter und setzte das Wort Botschafter noch in Anführungszeichen. Er sprach damit laut aus, was viele in der SPD und in der deutschen Regierung leise denken.