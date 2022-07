Anekdoten vor der Leichtathletik-WM – Als die USA den WM-Zuschlag erhielt, galt das als Skandal Ab Freitag finden die Titelkämpfe erstmals in den USA statt – auch dank dem Nike-Gründer im Kultstadion von Eugene. Zum Auftakt ein Lauf durch die WM-Geschichte. Monica Schneider

Flagge zeigen: Das Hayward Field macht Eugene im Bundesstaat Oregon zur «Track Town» in den USA. Foto: Steph Chambers (Getty Images)

Sie sind die Erfolgreichsten, Stärksten, Besten, Schnellsten, Vielseitigsten – ja, die alle Überragenden. Das sagt der ewige Medaillenspiegel über die US-amerikanischen Leichtathletinnen und Leichtathleten: 377 Medaillen haben sie an 17 Weltmeisterschaften seit 1983 gewonnen, davon 168 goldene. Das sind rund doppelt so viele wie die nächstbesten, Deutschland (2.) und Kenia (3.). Deshalb ist es umso verwunderlicher, dass mit der 18. WM, die am Freitag in Eugene (Oregon) beginnt, erstmals überhaupt eine in den USA stattfindet.