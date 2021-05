Nie gebaute Basler Ideen – Als die Stadt den Rhein umleiten wollte Eine Ausstellung im Museum Kleines Klingental zeigt: Städtebauliche Pläne wurden schon immer gewälzt, aber zum Glück nicht immer umgesetzt. Martin Furrer

Kurator Marc Keller zeigt Exponate im Museum Kleines Klingental. Foto: Martin Furrer

An Baustellen ist Basel nicht arm. An riesigen Arealen, die in den nächsten Jahren umgebaut werden, ebenfalls nicht. Wer angesichts dieser Tatsache seufzt und denkt: Ach, wäre die Stadt doch einmal fertig gebaut, mag Trost finden beim Blick in die Vergangenheit. Schon immer wurden hier grosse Baupläne gewälzt, aber – zum Glück – nicht immer umgesetzt.

Eine kleine, aber mit viel Liebe konzipierte Wechselausstellung im Museum Kleines Klingental zum Thema «Die geträumte Stadt – nicht realisierte Planungsprojekte für Basel» zeigt: Aus einigen städtebaulichen Träumen hätten leicht Albträume werden können, wenn man sie verwirklicht hätte.