Theaterfestival Basel – Als die Schweiz noch eine Kolonialmacht war … Fragen und Antworten zu einem Basler Festival, für das die Jury Wissen aus allen Ecken der Welt geholt hat. Und Stücke zeigt, von denen die wenigsten in deutscher Sprache sind. Markus Wüest

«The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes» des Back to Back Theatre aus Australien. Foto: Jeff Busby

Am 24. August startet das Theaterfestival Basel. Es bietet ein reichhaltiges Programm mit ganz unterschiedlichen Produktionen. Themen wie der Umgang mit einer schweren körperlichen Behinderung – «Scores that shaped our friendship» – oder die Bewältigung von Kriegserfahrung – «My name is Tamizh» – werden aufgegriffen. Wir haben das Programmheft intensiv studiert. Und sind bei einigen Punkten stutzig geworden. Vor allem beim Begleitwort von Beat Jans, dem Vorsteher des Präsidialdepartements und damit dem Verantwortlichen für die Kultur innerhalb der Regierung.