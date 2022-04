«Paranoia-Krankheit» Tollwut – Als die Schweiz Impfpionierin war In den 90er-Jahren hat die Schweiz als erstes Land die Tollwut bei Füchsen weggeimpft. Warum die heimtückische Infektionskrankheit trotzdem noch Angst macht. Felix Straumann

Bis in die 80er-Jahre war in der Schweiz die Tollwutgefahr allgegenwärtig. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Das Labor von Reto Zanoni wird zurzeit mit Blutproben buchstäblich geflutet. Noch nie musste sein Team so viele Tollwut-Tierbestimmungen in so kurzer Zeit durchführen. Die Proben stammen von Katzen und Hunden, die ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz gebracht haben. Tierärzte senden sie seit einigen Wochen in grosser Zahl an das Labor am Institut für Virologie und Immunologie (IVI) in Bern.