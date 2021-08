Historische Filme gefunden – Als die Nazis in Lörrach aufmarschierten Das Dreiländermuseum in Lörrach zeigt Filmaufnahmen vom Juni 1939, die erst kürzlich aufgetaucht sind, und ordnet deren Bedeutung ein. Markus Wüest

Gro ss kundgebung zum NSDAP-Kreistag in Lörrach auf dem Robert-Wagner-Platz (Neuer Marktplatz) . Foto: Stadtarchiv Lörrach

Die Sammlungsarbeit des Dreiländermuseums und des Stadtarchivs bringt immer wieder neue Überraschungen. So erhielten die beiden Einrichtungen vor einiger Zeit Filme aus Privatbesitz geschenkt, die während des gross angelegten Kreisparteitages am 18. Juni 1939 entstanden. Bis dahin war nicht bekannt, dass es Filmaufnahmen von diesem Grossereignis in Lörrach gibt. Die zwei wenige Minuten langen Filme wurden für die Ausstellung «Kunst und Nationalsozialismus» zu einem zwölfminütigen Film montiert. Es handelt sich um ein einzigartiges Dokument von einem der grössten propagandistischen Veranstaltungen, die die Nationalsozialisten in Lörrach organisiert haben.

