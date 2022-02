Lokale Künstler neu gesehen – Als die 80er-Jahre so richtig in Fahrt gerieten Die Galerie Mueller präsentiert in ihrer Ausstellung «May Be It’s All a Big Mistake» Werke von Miriam Cahn, Alex Silber, Vivian Suter und anderen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Markus Wüest

Rut Himmelsbach: «Handling a Tool I & II», 1982. Foto: Gina Folly

Handlungsort: Kunsthalle Basel. Zeit: die frühen 1980er-Jahre. Hauptdarsteller: Jean-Christophe Ammann. Story: Die Basler Kunsthalle befand sich in den 70er-Jahren in einer Sinnkrise. Wandelnde Direktionen, wandelnde Konzepte und nach dem frühen Tod von Carlo Huber die neuerliche Suche nach einem Leiter, der das Haus erfolgreich in die Zukunft führen würde. Das gelang dank der Ernennung von Jean-Christophe Ammann (1939–2015). Er brachte umgehend Leben in die «halb lahme Basler Szene», wie Werner von Mutzenbecher (Jahrgang 1937) sich erinnert. Junge Schweizer Künstlerinnen und Künstler witterten Morgenluft. In der Kunsthalle gezeigt zu werden, war plötzlich in und sehr erstrebenswert. Basel wurde zum Magneten.