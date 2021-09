Weltpolitik im Baselbiet – Als der Talibanminister nach Bubendorf kam Das idyllische Dorf war jahrelang im Fokus geheimer Afghanistanpolitik. Denn via das dortige Afghanistan-Institut redeten die Taliban mit ihren Feinden und gründeten sogar ein Museum. Simon Erlanger

Seit 50 Jahren beschäftigt sich Paul Bucherer intensiv mit Afghanistan. Dank seiner Kontakte konnte er seit den Neunzigerjahren immer wieder Vertreter aller Konfliktparteien zu Gesprächen nach Bad Bubendorf bringen. Foto: Simon Erlanger

Eigentlich ist es mehr als merkwürdig: Da treffen sich ab 1998 in Bubendorf am Eingang zum Reigoldswiler- oder Föiflibertal während Jahren immer wieder bärtige Männer in wallender afghanischer Stammeskleidung samt Turban oder traditioneller Wollmütze – und niemand merkt es. Man sei eben diskret gewesen, sagt der pensionierte Bubendorfer Gewerbelehrer Paul Bucherer. Dank seiner Initiative kamen die Afghanen ins Föiflibertal. Die prominenten Besucher seien mit dem Auto direkt in das von ihm gegründete Afghanistan-Institut gekommen und so nicht aufgefallen, sagt Paul Bucherer.