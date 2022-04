Mensch gegen Tier im Hallenstadion – Als der Schwingerkönig mit einem Bären kämpfte – und gewann 1976 sorgte der legendäre Schwinger Rudolf Hunsperger in Zürich für ein spektakuläres Duell. Es floss Blut, der Bär tobte, und der Schweizer Sport hatte seinen Eklat. Philipp Rindlisbacher

Schwingerkönig gegen Bär: Bei einem Kräftemessen der etwas anderen Art liess sich Rudolf Hunsperger nicht bodigen. «Übermächtiger» Gegner hin oder her. Foto: Keystone

Wer diese Geschichte hört, denkt an einen Scherz. Als wolle der Erzähler jemandem einen Bären aufbinden.

Aber nein, der Bär steppte tatsächlich am Abend des 2. Dezember 1976 im Zürcher Hallenstadion. Und Hauptakteur in diesem, nun ja, «spektakulären Treiben» war eben genau solch ein furchteinflössendes Geschöpf: ein Bär.