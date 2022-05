Laufens Kirchengeschichte – Als der Papst die Katholiken entzweite Bewegende Musik erinnert an bewegende Zeiten. Zwei Chöre greifen die letzten 727 Jahre auf. Daniel Aenishänslin

Isidor Lombriser dirigiert seinen Chor in der in der Herz-Jesu-Kirche Laufen. Hier in einer Zusammenarbeit mit der Sekundarschule. Foto: Archiv BaZ

727 Jahre ist es her, als Laufen das Stadtrecht erhielt. Diese Zeitspanne wollen der Chor der Herz-Jesu-Kirche Laufen und der Kirchenchor Breitenbach musikalisch aufrollen. In der Herz-Jesu-Kirche Laufen werden sie am 15. Mai begleitet von Streichern, Bläsern, Orgel und Pauken.

Am Stephanstag anno 1295 erhielt Laufen das Stadtrecht. Erteilt wurde es von Bischof Peter Reich von Reichenstein. In der Folge erlebte Laufen nicht nur weltlich, sondern auch kirchlich eine bewegte Zeit. Diese zeichnen die beiden Chöre nach mit musikalischen Werken von Johann Sebastian Bach, Hector Berlioz, Isidor Lombriser und anderen. Aufgegriffen werden der Bildersturm, der dreissigjährige Krieg und die Raurachische Republik, um nur einige Zeitfenster zu nennen.

Auch der Chor hat Geschichte

Nicht minder bewegend ist die Geschichte des Chors der Herz-Jesu-Kirche . Die Gründung des Kirchenchors von 1876 fällt in die Zeit des Kulturkampfes, des Ersten Vatikanischen Konzils und der Unfehlbarkeits-Erklärung von Papst Pius IX. Die Folge war die Abspaltung der Christkatholiken, die in Laufen die Katharinenkirche übernahmen. Die Römischkatholischen mussten ihre Gottesdienste heimlich in Privathäusern abhalten. Im heutigen Restaurant «Central» wurde eine Kapelle errichtet, später im heutigen «Amtshaus».

Lediglich zwölf Familien zählten zu dieser Zeit zu den Römisch-Katholiken. Aus ihnen rekrutierten sich 1876 die ersten dreizehn Chormitglieder. Geleitet wurde der Chor von Albert Bohrer, von Beruf Mühlenmacher, der auch Präsident war. Später leitete Richard Schumacher, Verwalter der Bezirkskasse und späterer Regierungsstatthalter, den Chor. Heute dirigiert Isidor Lombriser.

