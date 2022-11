Ehrentag für EHC-Legende – Als der EHC Basel gegründet wird,

ist er bereits auf der Welt René Nebel spielte von 1948 bis 1963 an der Seite anderer Schweizer Eishockeygrössen wie Emil Handschin für den EHC Basel. Heute feiert er seinen 95. Geburtstag. Daniel Schmidt

In der Hand hält René Nebel ein Bild, das ihn im Jahr 1948 als Eishockeyspieler beim EHC Basel zeigt. Foto: Kostas Maros

Ganz entspannt sitzt René Nebel, der heute seinen 95. Geburtstag feiert, an seinem Esstisch und erzählt von früher. Von einer Zeit, als noch mit Stöcken aus Eschenholz Eishockey gespielt wurde. Von einer Zeit, als er noch für den EHC Basel aktiv war – und alle Höhen und Tiefen des Clubs jener Jahre hautnah miterlebte.

Höhen gab es anno dazumal – wie Nebel betont – viele. Die Blütezeit seines Clubs war von 1953 bis 1963. Innerhalb dieser zehn Jahre hatte allein das Jahr 1956 drei grosse Highlights zu bieten: Im März gewann der EHC Basel, damals noch unter dem Namen EHC Basel-Rotweiss bekannt, im entscheidenden Relegationsspiel gegen den SC Bern mit 10:9 und realisierte so den Aufstieg in die Nationalliga A. René Nebel berichtet von diesem Spiel, als sei es gestern gewesen.

Lebhaft erinnert er sich dabei an den entscheidenden Treffer ihres Kanadiers Ron Barr in der letzten Minute: «Von der Mitte aus brachte er einen Slapshot im Tor unter.» Ursprünglich aus Winnipeg stammend, gelangte jener Barr über Brighton nach Basel und verewigte sich mit dieser Aktion in den Clubannalen. Nebel selbst stattete Barr später um die Jahrtausendwende in Kanada einen Besuch ab. Gemeinsam schwelgten sie in Erinnerungen aus dieser Zeit.

Eine Zeit, in die auch der 13. Januar 1956 fällt: An diesem Tag war René Nebel für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz, als die grosse Eishockeynation aus der Sowjetunion in der Kunsteisbahn Basel zu Gast war. Dieses Spiel bezeichnet Nebel, der auf dem Eis als Stürmer agierte, als den prägendsten Moment seiner Karriere. Und dabei wusste er noch am Morgen dieses 13. Januars nicht, dass er überhaupt daran teilnehmen würde.

Handschin holte Nebel in die Nationalmannschaft

Nebels kongenialer Mitspieler beim EHC, Emil Handschin, stattete dem damals 28-Jährigen um 7 Uhr morgens in der Markthalle einen Besuch ab, wo Nebels Eltern einen Verkaufsstand für Südfrüchte unterhielten. Handschin teilte ihm mit, dass er den Sportchef des Nationalteams überzeugen konnte, nicht die beiden Walliser an seiner Seite spielen zu lassen, sondern seine Teamkameraden beim EHC, Nebel und Kurt Wittlin. Dass ein Spieler wie Handschin ein derartiges Gewicht innerhalb einer Mannschaft haben kann, beeindruckt den 95-Jährigen auch fast 67 Jahre später noch: «So etwas würde es heute nicht mehr geben.»

Und so kam es, dass sich René Nebel nur Stunden nach diesem Gespräch in der Garderobe der Kunsteisbahn für das Länderspiel der Schweiz gegen die Sowjets wiederfand. Nachdem sie sich umgezogen hatten, machten sich die Spieler auf den Weg Richtung Feld. Bereits auf den Tritten dorthin erspähte Nebel die Estrade, die auf der gegenüberliegenden Seite aufgebaut wurde und auf der 3000 Menschen Platz fanden. In Anbetracht dieses Zuschauerandrangs setzte bei Nebel langsam, aber sicher ein leichtes Knieschlottern ein. Zu Handschin sagte er: «Schau dir mal an, wie viele Leute es hier hat. Das ist doch wahnsinnig.»

Auch wenn die Partie gegen die Osteuropäer dann 3:7 verloren ging, hat Nebel heute darüber nur Positives zu berichten. Von allen Schweizer Nationalteams, die in dieser Phase gegen die Sowjets antraten, erzielten sie das beste Ergebnis. Andere Mannschaften mussten sich dem übermächtigen Gegner zweistellig geschlagen geben. Den Grund für diese Dominanz hat Nebel schnell parat: «Als Staatsamateure machten sie auch nichts anderes als Eishockeyspielen.»

Im Vergleich zu den Sowjets gingen Nebel und seine Teamkameraden einer Vollzeitanstellung nach und konnten sich dem Sport lediglich in der Freizeit widmen. Nebel fasst diesen Sachverhalt prägnant zusammen: «Unter der Woche arbeiteten wir, dienstags und donnerstags trainierten wir und am Wochenende stand dann das Spiel auf dem Programm.» Und er führt weiter aus: «Emil Handschin stand teils zwei Stunden vorher noch auf der Baustelle.» Auch die Bezahlung reichte für den Lebensunterhalt nicht aus: «Für einen Sieg gab es 50 Franken, für ein Unentschieden 25 Franken und für eine Niederlage gar nichts.»

Der EHC im Ausland

In Nebels Kopf war dieses unvergessliche Spiel noch gar nicht ganz verarbeitet, da wartete bereits der nächste Höhepunkt. Zehn Tage später, am 23. Januar 1956, fand auf der Kunsteisbahn der Plauschmatch zwischen dem EHC Basel und dem FC Basel statt. Wie schon in der Begegnung zuvor waren 14’000 Zuschauer zugegen. Tickets auf der Stehtribüne kosteten einen Franken, für einen Sitzplatz musste man drei Franken berappen. Und der Eintrittspreis lohnte sich, wie der ehemalige Stürmer betont: «FCB-Spieler wie Seppe Hügi standen noch nie auf Schlittschuhen. Man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Spass war.» Einige Akteure vom FC Basel seien schlittschuherprobt gewesen, andere wiederum nicht. So waren Stürze auf das Eis an jenem Tag keine Seltenheit.

Was demnach alle diese drei Partien nebst ihrer Jahreszahl gemeinsam haben: Stets wurde dem zahlreich erschienenen Basler Publikum auf der Kunsteisbahn ein grosses Spektakel geboten. Doch auch die Zuschauer im Ausland konnten sich den EHC Basel während Nebels Karriere live vor Ort anschauen. So erzählt der 95-Jährige auch von Reisen mit seinem Club in verschiedene europäische Länder, wenn der Meisterschaftsbetrieb in der Schweiz gerade ruhte.

Arrangiert wurden die dortigen Spiele vom damaligen Präsidenten des EHC, die Reisekosten wurden vom Gastgeberverein übernommen. «Wir spielten an vielen Orten: zweimal in Garmisch-Partenkirchen, in Holland oder in Paris.» Besonders im Gedächtnis bleibt Nebel aber ein Trip in die Ostzone: Von Garmisch aus ging es in die DDR nach Leipzig, Stettin, Rostock und Berlin und dann weiter zurück in die BRD nach Zweibrücken. Dort folgten sie einer Einladung in den kanadischen Militärstützpunkt, auf dem sich auch eine Kunsteisbahn befand. Nebst der sportlichen Betätigung genossen sie im Besonderen das dortige Essen. «Es war eine schöne Zeit», blickt Nebel zurück.

Während der 95-Jährige diese vielen Erlebnisse auf eine Weise Revue passieren lässt, die einem das Gefühl vermittelt, selbst dabei gewesen zu sein, drängt sich unweigerlich die Frage auf, wie die Faszination Eishockey bei Nebel überhaupt ihren Ursprung nahm. Alles hat angefangen, als Nebel 12 Jahre alt war. Damals gab es in Basel viele Schülermannschaften, die Eishockey spielten. Nebel selbst war Teil eines Schülerteams, das sich Grönland nannte. Mit dieser Equipe nahm er auch an Turnieren teil. Die Ausrüstung war dabei spärlich: Gespielt wurde in Knickerbockern, lediglich Eishockeyhandschuhe standen den Akteuren zur Verfügung.

Verzögerung aufgrund der RS

Nebel nutzte diese Events intensiv, um sein Können unter Beweis zu stellen. Mit Erfolg: An einem dieser Wettbewerbe kam der damalige Präsident des EHC Basel, Dr. Erich Dietschi, der Gymnasiallehrer war, auf Nebel zu und sagte ihm: «Nebel, Sie kommen zu uns in den Club!» Gesagt, getan: Der 12-Jährige trat 1940 in den Verein ein, der 1932 – bereits zu Lebzeiten Nebels – gegründet wurde. Dort durchlief er sämtliche Juniorenstufen, ehe er 1948 für die erste Mannschaft des EHC Basel debütierte. Eigentlich wäre es schon ein Jahr früher so weit gewesen, doch eine Einberufung in die Rekrutenschule durchkreuzte diesen Plan.

Mit dem EHC erlebte er bis zu seinem Rücktritt im Jahr 1963 neben diesen drei legendären Partien an der Seite von Spielern wie Emil Handschin, Kurt Wittlin oder Paul Hofer auch den zweiten Schlussrang in der nationalen Meisterschaft 1952, den bitteren Abstieg in die NLB ein Jahr später und einen weiteren Abstieg in Nebels letztem Jahr als Eishockeyspieler. Zudem besiegte der EHC Basel in der Saison 1948/49 in Nebels Premierensaison den HC Davos auswärts mit 2:1. Dies ist aus dem Grund erwähnenswert, da es zuvor noch keinem Eishockeyteam gelungen war, die Bündner in deren eigener Heimstätte zu schlagen.

Nach dem Abstieg im Jahr seines Abschieds konnte erst 40 Jahre später wieder der Aufstieg in die NLA realisiert werden. Der 95-Jährige ist damals als Zuschauer live dabei, wie so oft seit der Eröffnung der St.-Jakob-Arena im Jahr 2002. Bis heute ist René Nebel, gemeinsam mit seiner Ehefrau Rita, regelmässiger Gast bei EHC-Heimspielen.

Wenngleich René Nebel eine Menge über seine Vergangenheit zu erzählen hat, so richtet er seinen Blick auch nach vorn: Seinen 95. Geburtstag wird er im Kreise seiner Familie verbringen. «Wenn man 95 ist, hat man nicht mehr viele Freunde und Bekannte. Die meisten leben gar nicht mehr.» Er habe das Glück, gesundheitlich noch in einer guten Verfassung zu sein. Die Ursache dafür hat er schnell gefunden: «Meine Ehefrau ist für mich die beste Medizin.» Dass er auch gesund bleibt, ist Nebels grösster Wunsch für die Zukunft. Und für seinen EHC Basel erhofft sich der 95-Jährige, dass «er so schnell wie möglich aufsteigt».

