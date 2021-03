Viel Action in Reinach – Als der Dieb floh, nahmen die Anwohner die Verfolgung auf In der Nacht auf Mittwoch erwischten Nachbarn einen Mann in einer Tiefgarage dabei, wie er sich an mehreren Autos zu schaffen machte. kha

Dieses Bild des mutmasslichen Täters veröffentlichten die spontanen Hilfsdetektive aus Reinach auf Facebook. Facebook/ Leben in Reinach BL

Anwohner in Reinach ertappten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Mann dabei, wie er sich in einer Tiefgarage an mehreren Autos zu schaffen machte. Als die den Täter ansprachen, wollte dieser flüchten. Doch die Reinacher liessen ihn nicht gewähren. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, ergriffen die Anwohner die Verfolgung und konnten den Flüchtigen «kurze Zeit später anhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.»

Die Polizei nahm den 45-jährigen Mann fest. Er stehe im dringenden Verdacht, noch weitereDiebstähle begangen zu haben. «Aus diesem Grund wurde durch die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft ein

entsprechendes Verfahren eröffnet.»

Das Fahrrad des Diebes steht immer noch in der Tiefgarage in Reinach. Facebook/ Leben in Reinach BL

Die spontanen Hilfsdetektive teilten ihre Aktion auf Facebook ebenfalls mit: «Einbrecher im Reinacherhof Nord gefasst! Dank smarten Kamera(s) zusammen mit Nachbarn heute Nacht einen Täter auf frischer Tat eingefangen und der Polizei übergeben! Vielen Dank an dieser Stelle für das zügige Anrücken!», schrieben sie in die Gruppe «Leben in Reinach BL» und veröffentlichten zudem ein Bild seines «(potentiell entwendeten) Velos», das noch immer in der Garage steht.