Jahresbericht der Archäologie Baselland – Als bei der Farnsburg eine Kanone explodierte Im Sommer 1444 kam der Krieg zu uns. Neue Funde belegen die Belagerung der Farnsburg bei Buus durch die Eidgenossen. Deren Niederlage in der Schlacht von St. Jakob rettete die Burg.

Dieses unscheinbare Bruchstück einer geborstenen Kanone aus Gussbronze – hier von drei Seiten abgebildet – ist ein historischer Beleg für die Belagerung der Farnsburg vor der Schlacht bei St. Jakob im August 1444. Foto: zvg / Archäologie BL

Das zerschredderte Stück Metall ist unscheinbar und vor dem Hintergrund des alten Holztisches, auf dem es im Heimatmuseum von Muttenz präsentiert wird, kaum sichtbar. Und doch ist das bei der Farnsburg an der Grenze zwischen Buus, Hemmiken und Ormalingen gefundene Fragment eine Sensation. «Hier erlebt die Archäologie einen ihrer seltenen Momente, wo sie mit grösster Wahrscheinlichkeit ein ganz spezifisches geschichtliches Ereignis belegt und fassbar macht», sagt Kantonsarchäologe Reto Marti am Donnerstag anlässlich der Präsentation des Jahresberichtes der Archäologie Baselland in Muttenz.

In seiner Chronik zeichnete der Luzerner Chronist Diebold Schilling um 1511 die Belagerung der Farnsburg im Sommer 1444 durch Bern, Solothurn und Luzern, die nun durch Funde belegt ist. Man beachte die Kanone links. Bild: zvg / Archäologie BL

Beim Fund von der Farnsburg handelt es sich um ein Bruchstück eines Geschützrohrs aus Gussbronze aus dem 15. Jahrhundert. Mit einem Kaliber von etwa 4,6 Zentimetern gehört es zu einer leichteren Kanone, einer «Feldschlange» oder «Tarrasbüchse». Diese frühe Feuerwaffe sei wohl beim Gebrauch explodiert und das gefundene Stück als Schrapnell durch die Gegend geflogen, so die Archäologen. Nicht weit von der «Feldschlange» wurden übrigens rundliche Bleibrocken gefunden.

Aus den Klumpen wurden – wie damals üblich – vor Ort Geschosskugeln gegossen. Solche Projektile wurden ebenfalls gefunden, ebenso Armbrustbolzen, ein 28 Zentimeter langer Spiess, ein Schwertknauf, ein Radsporn, zahlreiche Hufeisen und -nägel sowie ein Klappvisier. Helme mit solchen Visieren kamen im 14. Jahrhundert auf und wurden nicht nur von adeligen Rittern, sondern auch von berittenen Kriegsknechten getragen.

Nach langer Renovation ist die Ruine Farnsburg gesichert. Im Umfeld wurden Zeugnisse der Belagerung von 1444 gefunden. Diese überstand die Burg, nicht aber das Revolutionsjahr 1798, als sie niedergebrannt wurde. Foto: zvg / Archäologie BL

Zeugnisse des Krieges

Die Baselbieter Archäologen vermuten nun, dass es sich bei den Funden um Überreste der Belagerung der Farnsburg durch die Eidgenossen zwischen dem 31. Juli und dem 26. August 1444 handelt. In diesem Sommer hatten die Brüder Hans und Thomas von Falkenstein, die Herren der Farnsburg, an der Seite Österreichs in den Alten Zürichkrieg eingegriffen, einen jahrelangen Konflikt zwischen den Eidgenossen und der Stadt Zürich und dem damals mit Zürich verbündeten Habsburg.

1 / 4 Diese 2022 gefundenen Armbrustbolzen, die bei der Belagerung der Farnsburg abgefeuert wurden, bezeugen die Intensität des Konflikts zwischen den Eidgenossen und den Herren der Farnsburg, den von Falkenstein. Foto: zvg / Archäologie BL

Am 30. Juli 1444 überfielen die Brüder von Falkenstein das bernische Städtchen Brugg, um die dortige strategisch wichtige Aarebrücke für die Österreicher zu gewinnen. Sie wurden zurückgeschlagen und zogen sich auf die Farnsburg zurück, nicht ohne vorher Brugg niederzubrennen. Bereits einen Tag später kam der Gegenschlag. Ein eidgenössisches Belagerungsheer bezog Stellung vor der Festung. Basel, das noch nicht zur Eidgenossenschaft gehörte, unterstützte diese mit Belagerungs­geschützen zum Erstürmen der Burg.

Gerettet wurden die Falkensteiner durch das Herannahen der Armagnaken, einer brutalen und hoch effizienten französischen Söldnertruppe. Die Armagnaken rückten mit 20’000 Mann in Richtung Basel vor. Die Eidgenossen zogen von der Farnsburg ab, um sich den Söldnern entgegenzustellen. Bei St. Jakob an der Birs kam es am 26. August 1444 zur Schlacht, an der sich Basel nicht beteiligte. Das eidgenössische Heer wurde vernichtet. Tausende starben. Die Farnsburg war gerettet. Zurück blieben Trümmer, abgefeuerte Geschosse und Bruchstücke unbrauchbarer Geschütze.

Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter geht nichts

Gefunden wurden die Zeugnisse der Kriegshandlungen von den sogenannten Spähern, die im Auftrag der Archäologie Baselland ehrenamtlich grossflächig Gebiete ausserhalb der offiziellen Grabungsstätten absuchen. Bei der Ruine Farnsburg geschah dies im Zuge der aktuellen Sanierung der Ruine. Späher kamen auch beim sogenannten «Altschloss» in Zeglingen zum Einsatz, wo sie 2022 einen karolingischen Münzschatz aus dem 10. Jahrhundert fanden. Im Hardwald bei Muttenz und auf dem Adlerberg bei Pratteln entdeckten sie im selben Jahr seltene keltische Münzen aus einer Gold-Silber-Legierung.

Auf dem Adlerberg bei Pratteln und im Hardwald bei Muttenz fanden die sogenannten Späher, ehrenamtliche Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Baselland, diese seltenen keltischen Münzen aus einer Gold-Silber-Mischung. Foto: zvg / Archäologie BL

Angesichts von 4500 Fundstellen im Baselbiet sei man eigentlich nur am Reagieren, stellt Reto Marti fest. «Die Kantonsarchäologie kann nicht alles erforschen. Wir brauchen eine Strategie und müssen Schwerpunkte setzen.» Ein Schwerpunkt sei die Bauforschung. Dabei will man sich in den nächsten Jahren auf Muttenz fokussieren. Denn dort steht sowohl das älteste Wohnhaus des Kantons von 1418 als auch das älteste Baselbieter Bauernhaus von 1473.

