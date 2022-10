Während langer Zeit gehörten der RTV 1879 Basel und der ATV Basel-Stadt zur Spitze der Nationalliga A. Hier die RTV-Meistermannschaft aus dem Jahr 1984. Foto: zvg

Im Jahr 1932 spielten in der Schweiz 23 Teams um die erste Feldhandball-Meisterschaft. An der Spitze der Rangliste standen damals der Turnverein Abstinenten Basel, gefolgt vom Bürgerturnverein Basel und dem Turnverein Amicitia Basel. An den Olympischen Spielen 1936 in Berlin gewann die Schweiz die Bronze- und an der Weltmeisterschaft 1938 die Silbermedaille. Zahlreiche Basler Spieler standen damals in der Nationalmannschaft.