Baustart an der Clarastrasse – Alpnacher Quarzstein, drei Bäume und stufenlose Haltestellen Am Montag beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung der Clarastrasse und ihrer Trottoirs. Die Tramlinie 15 verkehrt dort bis Ende Oktober nur zu Pendlerzeiten.

Die Tram- und Bushaltestellen am Claraplatz, in der Clarastrasse sowie im Riehenring bei der Messe werden so umgestaltet, dass Fahrgäste künftig stufenlos ein- und aussteigen können. Foto: Pino Covino

Die erste Etappe zur Erneuerung der Clarastrasse in Basel beginnt am Montag. Mit der Sanierung erhalten die Trottoirs der Clarastrasse einen Belag aus Alpnacher Quarzsteinplatten und drei zusätzliche Bäume, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Donnerstag mitteilte. Für mehr als drei Bäume bestehe aufgrund der bestehenden Trottoirnutzungen und der unterirdischen Leitungen kein Platz, schrieb das BVD.

Die Bauarbeiten dauern bis Herbst 2025. Die erste Etappe erstreckt sich zwischen Riehenring und Hammerstrasse auf der Seite des Hotels Pullman. Auch Teile des Claraplatzes und des Riehenrings werden erneuert. Die dortigen Tram- und Bushaltestellen in der Clarastrasse, beim Claraplatz und bei der Messe am Riehenring sollen so umgestaltet werden, dass Fahrgäste stufenlos ein- und aussteigen können.

Die Haltestelle Clarastrasse in Fahrtrichtung Badischer Bahnhof wird auf die andere Seite der Hammerstrasse und somit einige Meter näher zum Messeplatz verschoben. Die Wartehäuschen und Informationsstelen der neuen Haltestellen werden so angeordnet, dass eine möglichst grosse Fläche für Aussengastronomie zur Verfügung steht, wie das BVD weiter schreibt.

Pausen wegen Art und Weihnachten

Während der Kunstmesse Art Basel, der Weihnachtszeit und der Fasnacht pausieren die Bauarbeiten aus Rücksicht auf das Gewerbe. Mit diesen Massnahmen wie auch mit der Etappierung der Bauarbeiten wollen die Behörden den Gastro- und Detailhandelsbetrieben entgegenkommen. Wie die Interessengemeinschaft Kleinbasel IGK im Februar 2023 mitteilte, hätten sich Anrainer und Behörden auf eine Lösung geeinigt.

Die Tramlinie 15 verkehrt ab Baubeginn bis Ende Oktober 2023 vorübergehend nur während der Pendlerzeiten morgens bis 8.30 Uhr und abends ab 16.30 Uhr in der Clarastrasse, heisst es weiter.

Die Bauarbeiten werden vom BVD, den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) und den Industriellen Werken Basel (IWB) durchgeführt. Die Tramgleise im besagten Gebiet hätten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und würden ab Herbst 2024 ersetzt. Zudem müssten die IWB Leitungen für Fernwärme, Strom und Wasser sanieren.

SDA/ssc

