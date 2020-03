Tierischer Besuch – Alpakas gegen die Corona-Depression Tiertherapeutinnen in Schottland muntern Senioren auf, die wegen der Corona-Epidemie zu Hause bleiben müssen.

Gute Laune trotz Distanz: Bewohnerinnen einer Alterssiedlung in Schottland freuen sich über den Besuch der Alpakas. Video: Urban Nature Retreat CIC via Storyful

Die Bewohner und Bewohnerinnen der Alterssiedlung Heatherfield Care Home and Crusader Court in Edinburgh (Schottland) leiden am Corona-Blues. Manche von ihnen konnten schon seit drei Wochen ihre Alterssiedlung in Schottland nicht mehr verlassen. Sie gehören zu Risikogruppe und müssen während der Corona-Epidemie zu Hause bleiben.

Um sie aufzumuntern, liess sich die Organisation Urban Nature Retreat CIC etwas Besonderes einfallen. Normalerweise therapiert sie mit ihren Tieren verhaltensauffällige Kinder. Dieses Mal entschieden sich die Tiertherapeutinnen für einen Überraschungsbesuch in zwei Altersheimen. Im Schlepptau waren drei Alpakas, welche die Seniorinnen und Senioren durch die Fensterscheiben beobachten durften.

Nicht der letzte Besuch

Mit ihrer Aktion schafften es die Tiertherapeutinnen auf die ganz grosse Medienbühne: Die BBC sowie der amerikanische Sender CBS berichteten über die Aktion. Schon jetzt ist klar: Dies war nicht der letzte Besuch. Auf Facebook vermeldet die Organisation: «Wir können es nicht erwarten, noch einmal zurückzukommen, wenn das alles vorbei ist und die Tiere richtig geknuddelt werden können.»

( bgy )