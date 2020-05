Der falsche Maler – Alpabzug von Driller statt Doebele BaZ-Leser nennt den korrekten Namen des Künstlers, der das Wandgemälde am St.-Galler-Ring geschaffen hat. Dominik Heitz

Nicht Paul Doebele, sondern Franz Xaver Driller hat den Alpabzug gemalt. Foto: Niggi Freundlieb

Manchmal werden aus Vermutungen Bestätigungen, manchmal aber auch Falschheiten. Im letzten «Stadtjäger» über das Wandgemälde an der Ecke St.-Galler-Ring/Rufacherstrasse hiess es, die Denkmalpflege vermute anhand der Initialen P. und D., dass es sich beim Maler um Paul Doebele handeln könnte. Die Vermutung war falsch. Das Wandgemälde eines Alpabzugs mit Sennerin, Senn und Kuh stammt von Franz Xaver Driller. Zu verdanken ist diese Korrektur dem BaZ-Leser Niggi Freundlieb. Er schreibt, dass die Signatur falsch gelesen worden sei. Es steht nicht P. D., sondern F. D. an der Wand geschrieben, und diese beiden Initialen beziehen sich auf Franz Driller, seinen Grossvater.

Driller (1890–1968), geboren im württembergischen Rottweil, arbeitete anfänglich als Grenzgänger bei der Malerfirma Albiez, wurde dann in Basel wohnhaft, gründete sein eigenes Malergeschäft und erhielt zu Beginn der 1930er-Jahre das Schweizer Bürgerrecht. «Driller war ein begeisterter und kreativer Hobbykunstmaler», sagt Freundlieb, «trat jedoch öffentlich mit Ausnahme des Alpabzugs am St.-Galler-Ring in Basel nie in Erscheinung.»