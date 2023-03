Basler Fasnachtsstuube schliesst – Almi verdient sein Geld jetzt mit Haareschneiden Die beiden Fasnächtler sehen sich gezwungen, ihr «Leidenschaftsprojekt» aufzugeben. Das Konzept funktioniere – doch nicht im Alleinbetrieb. Andrea Schuhmacher

Die Fasnachtsstuube war seine Idee: Patrick «Almi» Allmandinger in seiner Beiz im Oktober 2021. Foto: Nicole Pont

Eine Beiz, in der 365 Tage im Jahr Fasnacht ist. Das sollte die Fasnachtsstuube in Basel sein. Und nun ist dieser Traum wenn nicht aus, dann zumindest nahe daran: Wie die Hobbybeizer Rolf Tschan und Patrick «Almi» Allmandinger mitteilen, wird die Fasnachtsstuube ab sofort geschlossen. Gruppen, die bereits reserviert haben, werden noch als «geschlossene Gesellschaft» bedient – die «Austrinkete» am 31. März dient aber vorerst als letzter offener Tag der Fasnachtsstuube.

Was ist denn passiert mit dem Leidenschaftsprojekt von Almi und Tschan?

Im November 2019 öffneten sie in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kultbeiz Pinguin an der Schützenmattstrasse ihre fasnächtlich dekorierte Beiz. «Wir hatten einen guten Anfang, das Konzept funktionierte: Wir machten bereits nach den ersten Monaten Profit», sagt Rolf Tschan auf Anfrage. In der Fasnachtsstuube kehren vor allem Vereine, Fasnachtsgesellschaften oder andere Gruppen ein – «und wir konnten jedes Budget befriedigen».

Doch dann kam die Pandemie – und die Stuube musste wie alle anderen Beizen schliessen. Während Corona erhielten sie zwar Unterstützung vom Kanton, und auch der Vermieter kam ihnen entgegen. Doch für Almi wurde es finanziell knapp: «Ich muss nach der Pandemie wieder Geld verdienen, deshalb habe ich nun einen Herrencoiffeur-Salon übernommen, direkt neben der Fasnachtsstuube.» Er kann sich unter anderem auch wegen der vielen Zeit, die er in das Läggerli investiert, nicht mehr wie vor der Pandemie für die Stuube engagieren.

Tschan, der seit drei Jahren übrigens der alleinige Geschäftsführer der Fasnachtsstuube ist, kann die Stuube aber nicht «als Hobby» weiterbetreiben: «Ich kann die Stuube nicht allein tragen, und Almi kann die ursprünglich vereinbarten Bedingungen nicht mehr einhalten.» Deshalb müsse er nun notgedrungen die Fasnachtsstuube schliessen.

Tschan betont aber, dass das Konzept der Fasnachtsstuube funktioniere. Auch mag er – der einzige Investor – die Beiz nicht als Verlustgeschäft bezeichnen: «Investieren muss man sowieso – und ich habe das getan, weil ich daran geglaubt habe, und nicht dem Gewinn zuliebe.»

Nun sucht er nach Betreiberinnen oder Betreibern, die die Fasnachtsstuube als solche weiterführen. Und Almi hofft, dass es künftig zur Zusammenarbeit zwischen der Beiz und seinem neuen Projekt kommt. Sein Herrencoiffeur-Salon Almi soll nämlich auch als Begegnungsstätte dienen, «so wie es etwa in Italien auch üblich ist».

