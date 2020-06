Amtsgeheimnis nicht verletzt – Allschwils Präsidiumsanwärter ist aus dem Schneider Der Gemeinderat sieht nach einem rechtlichen Kurzgutachten davon ab, sein Mitglied Christoph Morat anzuzeigen. Jan Amsler

Auslöser des Disputs war ein Leserbrief des Gemeinderats und Präsidiumskandidats Christoph Morat (SP). Foto: Nicole Pont

Im Allschwiler Wahlkampf um das Gemeindepräsidium herrschen fast schon amerikanische Zustände. Zumindest auf der emotionalen Ebene. Zuerst zeigte sich die amtierende Präsidentin, Nicole Nüssli-Kaiser von der FDP, brüskiert, weil sie nur aus der Zeitung und nicht in einem persönlichen Gespräch erfahren hat, dass Gemeinderat Christoph Morat (SP) ihr den Sitz streitig machen will. Später heizte Nüsslis Parteikollegin und Einwohnerrätin Kathrin Gürtler die Stimmung an. Sie warf Morat vor, in einem Leserbrief im «Allschwiler Wochenblatt» das Sitzungs- und Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Dies hatte zur Folge, dass der Gemeinderat ein Rechtsgutachten in Auftrag gab.

Die beiden Freisinnigen winkten ab, als sie mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, Morat bloss wegen der anstehenden Präsidiumswahl vom 28. Juni an den Pranger stellen zu wollen. Doch auch wenn es so wäre, dürfte die Angelegenheit dem Herausforderer eher nützen denn schaden. Denn wie das rechtliche Kurzgutachten nun gezeigt hat, hat Morat das Amtsgeheimnis nicht verletzt. Der Gemeinderat verzichtet deshalb darauf, eine Strafanzeige einzureichen.

Morat hat in seinem Leserbrief Aussagen zur Gemeinderechnung 2019 gemacht, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht war. Konkret schrieb er von mehreren Millionen an Steuergeldern, die Allschwil unverhofft eingenommen habe. Damit liesse sich «jederzeit» ein Fonds einrichten, um den Unternehmen zu helfen.

Wie es in einer Mitteilung des Gemeinderats nun heisst, sei der externe Rechtsgutachter zum Schluss gekommen, dass dadurch «eindeutig» keine Verletzung des Amtsgeheimnisses vorliege. Morat habe den Jahresabschluss nicht explizit öffentlich gemacht, da er keine Details daraus nannte und lediglich «in allgemeiner Weise den Geschäftsverlauf 2019 wiedergegeben» habe. Eine Strafanzeige, so die Einschätzung des Juristen, hätte bei den Strafverfolgungsbehörden «mit hoher Wahrscheinlichkeit» keinen Bestand und würde wohl nicht mal an die Hand genommen.

Nüssli und Morat haben das Heu nicht auf derselben Bühne und pflegen einen sehr unterschiedlichen Politstil. Entsprechend bedeutend ist die anstehende Präsidiumswahl für die Einwohner der grössten Gemeinde im Baselbiet. An den Gesamterneuerungswahlen vom 9. Februar lieferten sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Morat landete mit 1691 Stimmen auf dem ersten Platz, Nüssli lag mit 1680 Stimmen nur knapp dahinter.