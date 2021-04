Verstörende Aussagen des Angeklagten – Allschwiler Kita-Chef wollte Kindern durch Missbrauch «etwas Gutes tun» Die gerichtliche Aufarbeitung des Kindsmissbrauchs in der Kita Globegarden gestaltete sich schwierig. Aufgrund der Rechtfertigungen des Angeklagten blieb den Richtern beinahe die Luft weg. Alexander Müller

In einer Allschwiler Kita hat der ehemalige Betriebsleiter mehrere Knaben missbraucht. (Symbolbild) Foto: Anna-Tia Buss

«Das ist kompletter Schwachsinn», sagt Richter Andreas Faller zu den Geschichten, die der angeklagte Kita-Leiter aufgetischt hat. Die Fassungslosigkeit beim Gericht ist mit Händen greifbar. Auch im Nebenraum, wo der Fall für die Medien und Angehörigen der Opfer auf eine Leinwand übertragen wird, geht regelmässig ein Raunen durch die Menge.

Der 36-jährige Deutsche sitzt am Donnerstag auf der Anklagebank des Baselbieter Strafgerichts, weil er sich 2019 an mehreren Kindern in der Allschwiler Kindertagesstätte Globegarden vergangen haben soll. Die Vorwürfe sind happig: An vier Kindern im Alter von eins bis vier Jahren habe er sexuelle Handlungen vorgenommen. Auch mehrfache Schändung wird dem ehemaligen Betriebsleiter vorgeworfen. Erwischt wurde der Kita-Chef damals von einer Arbeitskollegin in flagranti.