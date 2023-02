Amtszeitbeschränkung gefordert – Allschwiler Gemeinderat sei «relativ alter Waldbestand» Wer es nicht schafft, seine Ideen in vier Legislaturperioden durchzusetzen, soll im Parlament und in der Exekutive Platz machen. Dies fordert ein SP-Politiker – Allschwil lehnt ab. Regula Vogt-Kohler

Der Allschwiler Gemeinderat (v.l.): Philippe Hofmann, Robert Vogt, Christoph Morat, Nicole Nüssli-Kaiser (Präsidentin), Silvia Stucki, Andreas Bammatter, Franz Vogt, Patrick Dill (Leiter Gemeindeverwaltung). Foto: allschwil.ch

16 Jahre sind genug, befand Etienne Winter, der seit 2015 die SP im Allschwiler Einwohnerrat vertritt. Wer es nicht schafft, sich mit seinen politischen Ideen in vier Legislaturperioden durchzusetzen, soll neuen Köpfen Platz machen müssen. Mit einer Motion, die er zusammen mit Fraktionskollege Mehmet Can einreichte, wollte er in Allschwil eine Amtszeitbeschränkung für das Parlament und die Exekutive einführen. Pikantes Detail: Winters Vater Jean-Jacques sitzt schon seit 1988 für die SP im Einwohnerrat.