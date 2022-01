Gewässerposse an der Grenze zu Frankreich – Allschwil will Benzidin im Bach gefunden haben, der Kanton nicht Die Kontroverse um krebserregende Stoffe im Mülibach geht weiter. Auch wenn der Kanton abwinkt. Daniel Aenishänslin

Aus der Chemiemülldeponie Roemisloch können immer noch Schadstoffe in den Allschwiler Mülibach gelangen. Gemäss AUE ist jedoch kein Benzidin darunter. Foto: Kostas Maros

Das krebserregende Benzidin sowie 4-Aminodiphenylether will die Gemeinde Allschwil unterhalb der ehemaligen Deponie Roemisloch in Neuwiller (F) gefunden haben. Sie stellte vergangenen Sommer eigene Messungen an. Die gefundenen Substanzen würden den Mülibach kontaminieren, der durch den Ort fliesst.