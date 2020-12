Einwohnerrat – Allschwil verzichtet auf Steuererhöhungen Die Gemeinde hat ein ausgeglichenes Budget und steht vor grossen Investitionen in Schulbauten. Regula Vogt

Auf dem Areal Bettenacker in Allschwil (Bild: Heutiges Schulhaus am Steinbühlweg) soll ein neues Schulhaus entstehen. Foto: Henry Muchenberger

Zwei Sitzungen brauchte der Allschwiler Einwohnerrat diese Woche zur Behandlung des Budgets 2021.

Das hatte wenig mit dem Voranschlag selber zu tun. Viel Zeit beanspruchte am ersten Abend die Debatte über die Finanzplanung bis 2025, die unter anderem Investitionen von 83 Millionen Franken für Schulbauten beinhaltet.

Die Diskussion drehte sich vor allem um die Frage, wie und ob die hohen Ausgaben finanziert werden können. Genügt es, darauf zu vertrauen, dass die Steuereinnahmen der juristischen Personen weiterhin so kräftig sprudeln wie 2019? Damals floss mit 24,9 Millionen Franken doppelt so viel Geld in die Gemeindekasse wie im Jahr zuvor.

Einigermassen optimistisch äusserte sich der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Franz Vogt. Die finanzielle Lage sei besser als vor einem Jahr. Die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 2017 seien weniger deutlich als erwartet. Man habe positive Erwartungen an die Steuerkraft, die nicht aus der Luft gegriffen seien. Der Gemeinderat gehe davon aus, dass das wirtschaftliche Wachstum weiter anhalte, sagten der Finanzminister und die Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli.

Neue Bibliothek

Ganz anders die Sicht von Ueli Keller (EVP/GLP/Grüne): Die Finanzplanung zeige Ratlosigkeit. Corona habe den Wirtschaftswunderballon platzen lassen. Verzicht sei die einzige Lösung, sagte Keller an die Adresse des Gemeinderats. Mark Aellen (SP) nahm als Präsident der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission auch den Einwohnerrat in die Pflicht. Die Finanzplanung basiere auch auf Anliegen, die das Parlament eingebracht habe.

Wie schwierig es ist, konkret zu verzichten, zeigte sich, als es einen Abend später um eine Motion von Florian Spiegel (SVP) für eine Gemeindebibliothek ging. Mit 15 Ja gegen 14 Nein überwies der Einwohnerrat den Vorstoss. Damit muss der Gemeinderat nicht nur aufzeigen, wie Allschwil auf Gemeindegebiet eine Bibliothek unterhalten könnte, sondern auch die Bibliothek bis zum 2. Quartal 2022 einführen.

Strategie für Schulraumentwicklung

Die für eine Gemeindebibliothek zu erwartenden Ausgaben nehmen sich angesichts der beträchtlichen Investitionen für Schulbauten bescheiden aus. Auf 83 Millionen Franken werden die Investitionsvorhaben im Schulbereich beziffert. Darin eingeschlossen sind der Neubau des Schulzentrums Neuallschwil und ein neues Schulhaus auf dem Areal Bettenacker.

Mit der Überweisung einer dringlichen Motion hat der Einwohnerrat den Gemeinderat verpflichtet, endlich über die Strategie für die Schulraumentwicklung zu informieren. Schliesslich nahm der Einwohnerrat den Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025 mit 25 Ja zu 6 Nein zur Kenntnis. Den Voranschlag 2021 genehmigte er einstimmig. Das Budget weist bei Einnahmen von rund 112,5 Millionen Franken einen geringen Ertragsüberschuss aus und ist damit so gut wie ausgeglichen. Der Steuerfuss für natürliche Personen beträgt wie bisher 58 Prozent der Staatssteuer. Auch alle übrigen Steuersätze bleiben unverändert. Steuererhöhungen sind im Übrigen auch in der Finanzplanung kein Thema.