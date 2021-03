Parkplatzmisere im Raum Basel – Allschwil stimmt über blaue Zonen in Quartierstrassen ab Das Referendum gegen die Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in der grössten Baselbieter Gemeinde kommt zustande. Dennoch: Das Aussterben der weissen Zonen ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Andrea Schuhmacher

Corinne Probst und Felix Keller (rechts) vom Referendumskomitee überreichen Patrick Dill, Leiter der Gemeindeverwaltung Allschwil, die über 800 gesammelten Unterschriften. Foto: zvg

500 Unterschriften waren nötig, mehr als 800 sind es geworden: Das Referendumskomitee rund um Landrat Felix Keller (Mitte) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass das Referendum über die Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in Allschwil zustande gekommen ist. Noch am selben Tag überreichte das Komitee der Gemeindeverwaltung die Unterschriften zur Überprüfung. So wie schon im Juni 2015, als eine teilweise Parkraumbewirtschaftung zur Abstimmung kam – und abgelehnt wurde –, kommt nun also auch das verschärfte Konzept vors Volk.

Ausschlaggebend für das Ergreifen des Referendums war der Beschluss des Einwohnerrats, in Allschwil blaue Zonen einzuführen – allerdings ohne dabei das Volk mit einzubeziehen. «Man kann nicht am Volk vorbeipolitisieren», sagt Felix Keller auf Anfrage der BaZ. In der ersten Lesung zur Einführung der Parkraumbewirtschaftung sei das Behördenreferendum noch in Erwägung gezogen worden. Dass das in der zweiten Lesung kein Thema mehr war, sei befremdlich.

«Man darf keine Angst vor einer Volksabstimmung haben.» Felix Keller, Mitte-Landrat

«Eine Vorlage muss so gestaltet werden, dass sie dem Volk auch verkauft werden kann. Man darf keine Angst vor einer Volksabstimmung haben», sagt Keller. Im September letzten Jahres sorgte der Souverän in Allschwil für eine grosse Überraschung, als er entgegen der Empfehlung praktisch aller politischen Parteien die Umgestaltung des Lindenplatzes an der Urne versenkte. Die Gemeinde hatte bereits sieben Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet. Die Niederlage sorgte nicht zuletzt dafür, dass die Gemeinde eine Bevölkerungsbefragung zur Lindenplatz-Abstimmung startete, um eine «bessere Verständigung zwischen der Bevölkerung, dem Einwohnerrat, dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung» zu erreichen.

Leidensdruck nicht vorhanden

Nur um das Recht auf Mitbestimmung geht es beim Referendum aber nicht. Wie das Komitee in der Medienmitteilung vom Dienstag festhält, muss aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerung hinterfragt werden, ob nicht «über das Ziel hinausgeschossen» wird. Der Einwohnerrat bezweckt mit der Einführung der blauen Zonen, den Parkdruck in den Quartieren zu senken. «In den Aussenquartieren haben wir ja den Zubringerdienst, es gibt dort keinen Leidensdruck», hält Felix Keller dagegen.

Keller würde eine bedarfsgerechte Einführung bevorzugen. «Vor allem in Richtung der Stadt Basel würden blaue Zonen Sinn machen.» Dort also, wo Pendler parken, die dann in Basel arbeiten gehen. «In Allschwil parkieren aber Elsässer vor allem an der Hauptstrasse», sagt Keller. Würden vom Kanton blaue Zonen in der Hauptstrasse eingeführt werden, würden die Pendler aber erst recht in die Quartierstrassen ausweichen. «Und Anwohnerparkkarten wären in den blauen Zonen auf der Hauptstrasse nicht gültig», gibt er zu bedenken.

Harmonisierung nötig

Allschwil ist nicht die einzige Gemeinde, die eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung anstrebt. Seit Basel 1992 weisse Zonen in blaue Zonen mit Anwohnerparkkarten umwandelte, haben mehrere angrenzende Gemeinden ebenfalls begonnen, ihre Parkflächen zu bewirtschaften – aus Angst, von Pendlern auf der Suche nach einem Gratisparkplatz überschwemmt zu werden. Heute kennt von den Gemeinden, die an die Stadt Basel grenzen, neben Allschwil nur Bottmingen keine zumindest partielle Parkraumbewirtschaftung. So ist in der Region rund um Basel ein Flickenteppich an Parkierungsreglementen entstanden (siehe Grafik).

Es gibt Gemeinden mit und ohne Anwohnerparkkarten, solche, wie etwa Muttenz und Reinach, die sowohl blaue als auch weisse Parkzonen in den Quartieren anbieten, und riesige Unterschiede bei den Parkkartenpreisen. Von den angrenzenden Gemeinden in Deutschland und Frankreich kennen die wenigsten eine Parkraumbewirtschaftung.

Das soll sich aber ändern – so wollen es jedenfalls die Gemeinden rund um Basel. Allschwil, die Stadt Basel, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Muttenz, Münchenstein, Pratteln, Reinach, Grenzach‐Wyhlen (D), Lörrach (D), Weil am Rhein (D), Hegenheim (F), Huningue (F) und Saint-Louis (F) haben zu diesem Zweck eine Charta unterschrieben. Ihr Zweck: die «Harmonisierung Parkraumbewirtschaftung Agglomeration Basel». In Zusammenarbeit mit dem Verein Agglo Basel wollen die Unterschreibenden gemeinsame «Minimalstandards» für die Bewirtschaftung der Parkierungsflächen festlegen.

In der Charta werden Grundsätze aufgelistet, die etwa die Basler Bevölkerung nur allzu gut kennt: Parkplätze sollen Begegnungszonen weichen, Fremdparkierung soll minimiert werden. Und vor allem: Wer auf öffentlichem Grund parkiert, soll dafür auch zahlen. An der Urne wird sich zeigen, ob das Allschwilervolk die Wünsche der Gemeindevertreter teilt.