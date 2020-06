20% RABATT – Allianz Drive-In Cinema Basel Juli bis August 2020, Euroairport Basel-Mulhouse

Allianz Drive-In Cinema ZVG

In diesem Sommer kommen Filmliebhaber in den Genuss einer erstmaligen Event-Reihe: In schweizweit rund 20 Städten bietet Allianz Drive-In Cinema ein aussergewöhnliches Erlebnis für alle Filmfans. Feiern Sie den Kinosommer in den eigenen vier mobilen Wänden und dennoch unter dem Sternenhimmel!

Lassen Sie sich von der bunten Mischung aus Blockbustern wie «Bohemian Rhapsody», Kinoklassikern à la «Dirty Dancing» und «The Big Lebowski» sowie ausgewählten Arthouse-Movies verzaubern. Ob mit Partner, Familie oder Freunden – die magische Atmosphäre im Autokino schafft unvergessliche Erinnerungen. Denn für das authentische Feeling ist gesorgt: Gratis-Glacé, Popcorn, Getränke und die riesige Leinwand sorgen für Abwechslung im Alltag.

Entdecken Sie ab dem 18. Juni das Programm der ersten 10 Spieltage!

Ihr BaZCard-Angebot

20% Rabatt auf den Ticketpreis für Allianz Drive-In Cinema in Basel

Preis pro Ticket/Auto: CHF 40.- statt CHF 50.-

(limitiertes Angebot).