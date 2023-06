Das wird gefordert

«Am 14. Juni ruft der Feministische Streik & Frauenstreik Basel zu eine mächtigen, feministischen Streik auf», schreibt die Organisation in einer Mitteilung. «Wir werden am Arbeitsplatz, Zuhause, in der Ausbildung, dem Konsum und dem öffentlichen Raum streiken. Wir fordern eine Umverteilung von Zeit, Macht und Geld, damit alle Menschen Zugang zu einem guten Leben haben. Die Region Basel wird am 14. Juni laut, lila, fordern und feministisch sein.»

Ein besonderes Augenmerk liegt 2023 auf dem Thema Care-Arbeit. «Um 10:45 sind alle Menschen herzlich eingeladen, die Sorgearbeit leisten oder auf Sorgearbeit angewiesen sind, zusammen mit uns ihre Forderungen auf die Strasse und in den Grossen Rat zu tragen», so die Mitteilung weiter.

«Gemeinsam stehen wir ein für eine Verkürzung der Arbeitszeit, damit sich alle Menschen an Sorgearbeit beteiligen können», sagt Franziska Stier vom Feministischen Streik & Frauenstreik Basel. «Es geht uns um das gute Leben für alle und Carearbeit spielt hier eine wichtige Rolle.»

Am feministischen Streik 2023 kämpfen Frauen und queere Menschen wiederum für Gleichberechtigung. Foto: zVg

«Am 14. Juni nehmen wir uns die Strassen für ein Leben ohne Gewalt an unseren Körpern», heisst es in der Mitteilung weiter. «Damit wir an unserem Arbeitsplatz keine sexistischen Sprüche hören, nachts alleine unbesorgt nach Hause gehen können und das unser Zuhause wirklich ein sicherer Ort wird.»

«Noch immer findet ein Drittel der jungen Männer, dass Gewalt in Beziehung legitim ist. Das ist inakzeptabel», sagt Rhea Mollet vom Feministischen Streik & Frauenstreik Basel. «Zudem geht es auch um das Selbstbestimmungsrecht über unsere Körper – sei es bei Fragen der Geschlechtsanpassung oder den immer wieder kehrenden Angriffen auf das Recht auf Schwangerschaftsabbruch.» Auch ökologische Fragen stehen im Zentrum: «Frauen genderqueere Menschen sind häufiger arm, haben tiefere Löhne und deutlich schlechtere Renten. Deshalb braucht es ein Rentensystem, das Sorgearbeit vollumfänglich anerkennt. Es braucht eine starke, existenzsichernde AHV, um Altersarmut entgegenzuwirken.»

Die Frauenstreik-Bewegung erinnert zudem an die Situation der Frauen im Ausland: «Am 14. Juni solidarisieren wir uns mit den Frauen in Afghanistan, den Demonstrierenden in Iran, der feministischen Antikriegsbewegung in Russland, den Sportlerinnen in Indien und all jenen, die hier ungenannt bleiben müssen, weil wir sonst weitere fünf Seiten füllen würden. Unser Feminismus ist international, wir stehen am 14. Juni auch für ihre Kämpfe ein.» (ith)