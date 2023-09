Alles zum FCB-Spiel gegen den FCZ – Xhaka, Gauto, Sigua und Dubasin machen viel Wind Der FC Basel macht aus einem 0:2 ein 2:2. Grossen Anteil daran haben die Einwechselspieler, die (fast) alle anders heissen als noch beim 1:2 gegen Lausanne. Oliver Gut

Der Klassiker bringt einiges an emotionalen Momenten. Foto: Georgios Kefalas (Keystone).

Vor dem Spiel

Tolles Fussball-Wetter lockt 27'744 Zuschauer in den St.-Jakob-Park, von denen natürlich trotz der über 2000 FCZ-Anhänger der überwiegende Teil gespannt ist, was Rotblau alles an neu hinzutransferierten Spielern auf den Rasen bringt. Die Antwort auf diese Frage lautet: ziemlich viel.

Mit Mohamed Dräger, Adrian Barisic, Renato Veiga und Yusuf Demir stehen gleich vier Spieler in der Startelf, die ihr Debüt für den FC Basel erleben. Hinzu kommen mit Maurice Malone und Djordje Jovanovic zwei weitere Profis, die erstmals für Rotblau in der Liga spielen, nachdem sie zuvor im Cup beim Zweitligisten Saint-Blaise zu ihrem ersten Pflichtspiel-Einsatz gekommen waren. All das, während Captain Fabian Frei und Goalie Marwin Hitz die einzigen Akteure sind, die schon in der Saison zuvor für Basel aufliefen.

Als wäre die Ausgangslage damit noch nicht speziell genug, kommt auch noch die Tabellensituation hinzu, ist doch der Klassiker gleichsam das Duell der letztplatzierten Gastgeber mit dem Leader aus Zürich. Dies deshalb, weil am Vorabend Stade Lausanne-Ouchy den Grasshopper Club geschlagen und damit seinen ersten Sieg in der Super League gefeiert hat.

Die erste Hälfte

FCB-Trainer Timo Schultz lässt seine Mannschaft in einem 4-2-3-1-System agieren, wobei Veiga sich im Spielaufbau oft von der doppelt besetzten Sechser-position zwischen die eigenen Innenverteidiger fallen lässt, um das Spiel anzukurbeln. Was zudem besonders ist: Der gelernte Mittelstürmer Thierno Barry besetzt die Position auf der linken Offensivflanke, während Jovanovic im Angriffszentrum für Torgefahr sorgen soll. Dies, während der FCZ in einer Anordnung dagegenhält, die sich wohl am ehesten als 3-4-3 beschreiben lässt.

Die Basler machen dabei insgesamt die bessere Figur als der Gegner, der nur zwei kurze Phasen hat, in denen er die Offensive sucht. Allerdings kann der FCB nicht verbergen, dass in seiner Startelf nach der Totalrenovation die Automatismen fehlen. Das sieht man zunächst beim Spiel mit dem Ball, wo der Gastgeber es lange nicht versteht, gefährlich ins Angriffsdrittel zu gelangen. Und schliesslich zeigt es sich unmittelbar vor der Pause auch in der Defensive, nachdem die Basler durch Demir ihre erste Top-Chance versemmelt haben: Der FCZ hat nach einem Einwurf viel zu viel Platz, weil den Rotblauen die Abstimmung fehlt – und erzielt so schliesslich mit zwei Pässen die überraschende Führung, wobei letztlich Barisic als Eigentorschütze den Ball unglücklich über die Linie befördert.

Sehenswerte Schlussphase, sehenswerter Anschlusstreffer per direkten Veiga-Freistoss. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die zweite Hälfte

Es lässt sich zunächst nicht sagen, dass die Basler eine Trotzreaktion auf den ärgerlichen Rückstand zeigen. Im Gegenteil: Der FCZ hat nach Wiederbeginn seine beste Phase und kommt abermals mit wenig Aufwand zum zweiten Treffer, weil man Boranjasevic flanken und Marchesano offen stehen lässt, so dass dieser mit einem raffinierten Bogenball über Hitz den Torschützen findet (48.).

Der FCB verfällt ob des 0:2-Rückstands zunächst in Schockstarre. Diese hält an, bis Schultz in der 59. Minute den ersten von zwei Doppelwechseln macht: Er nimmt den schwachen Malone und den unauffälligen Frei runter und bringt für sie mit Juan Gauto den nächsten Debütanten sowie Taulant Xhaka: Der Routinier ist erstmals seit seiner 8-Spiele-Sperre wieder in der Liga einsetzbar.

Damit setzt die beste Basler Phase ein, die erst zum Anschlusstreffer (Freistoss Veiga) und tief in der Nachspielzeit schliesslich zum 2:2-Ausgleich führt. Die aber auch kitzlige Momente in Form von guten Zürcher Konterchancen beinhaltet, von denen Okita in der 86. allein vor Hitz die beste Gelegenheit vergibt, die Partie zu entscheiden.

Liebt sich wirklich, was sich neckt? Nach dem 2:2 endet die Partie jedenfalls mit einer kolossalen Rudelbildung. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Abgerundet wird das Ganze mit einer kolossalen Rudelbildung gleich nach dem 2:2. Dies, nachdem sich Xhaka infolge des Treffers mit Nikola Katic anlegt – jenem Spieler also, der ihn bei seinem Platzverweis in der alten Saison provoziert hatte. Ein paar Rangler, Schubser und Gelbe Karten später erfolgt der Schlusspfiff.

Der Knackpunkt

Als der FCB letztmals ein Meisterschaftsspiel bestritt und zu Hause gegen Lausanne-Sport mit 1:2 unterlag, hiessen die Einwechslungen Hunziker, Essiam, Sigua, Vogel und Zé. Gegen den FCZ schaffen es von diesen Namen nur noch zwei Namen ins Kader: Essiam, der bis zum Schluss draussen bleibt – und Sigua, der reinkommt und das 2:2 erzielt.

Daneben heissen die Einwechselspieler Xhaka, Gauto, Dubasin und Lang. Was die Basler mit ihnen zeigen, ist eine Schlussphase, in der sie ein 0:2 wettmachen. Also lässt sich leicht feststellen, dass nun – nach all den Transfers – einiges mehr an qualitativer Breite im FCB-Kader steckt und damit auch auf der Ersatzbank darauf wartet, Wirkung zu erzielen.

Folglich erweisen sich die Einwechslungen als Knackpunkt. Nicht nur, weil Sigua trifft. Sondern auch, weil Gauto wirbelt. Dubasin vor dem 2:2 flankt. Und Xhaka so gefoult wird, dass danach Veiga per Freistoss zum 1:2 trifft.

Die Unparteiischen

Fedayi San und seine Assistenten auf dem Rasen und in Volketswil haben einiges zu tun. Der Schiedsrichter vor Ort macht dabei einen ordentlichen Job, auch wenn man sich fragt, ob er bei den zwei Gelben Karten gegen FCZ-Trainer Bo Henriksen innert fünf Sekunden, auf die natürlich der Platzverweis erfolgt, etwas gar sensibel reagierte.

Bestreitet nicht nur gegen Daniel Afriyie einige kernige Zweikämpfe, tritt aber gegen den FCZ-Stürmer auch einmal fragwürdig nach: Renato Veiga. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Unklar ist, was hingegen der VAR mit jener Szene angefangen hat, die sich in der 64. Minute ereignet: Veiga tritt da am Ende eines Zweikampfs gegen Afriyies Knie. Im Spiel kaum zu sehen, zeigen die TV-Bilder Bewegungsabläufe, bei denen man von einem absichtlichen Tritt ausgehen muss. Normalerweise ist das eine Rote Karte, und zwar nur schon die Bewegung, unabhängig davon, ob er den Gegner trifft. Es passiert allerdings: nichts.

Der O-Ton

«Ich sage das, was mein Kollege Henriksen sagt: Das war ein guter Schiedsrichter.» Mit diesen Worten beantwortet FCB-Trainer Timo Schultz die Frage, ob seine Mannschaft in der 64. Minute Glück hatte, dass Veigas Tritt ohne Konsequenzen blieb – und fügt danach an, die Szene bisher nicht gesehen zu haben.

Die Folge

Dank des späten Punktgewinns wendet der FC Basel die Niederlage ab und verhindert so, dass er während zweier Wochen das Tabellenende der Super League ziert. Er geht als Neunter und mit einem positiven Gefühl in den Länderspiel-Unterbruch. Danach geht es am Samstag, 16. September, in Bern mit dem Cup-Sechzehntelfinalspiel gegen Bosporus weiter (19.30 Uhr). Am Sonntag, 24. September, folgt dann in Yverdon ab 14.15 Uhr das nächste Meisterschaftsspiel .

